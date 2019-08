A fadista Dulce Pontes actuará o 'Domingo das Mozas' do San Froilán

A fadista portuguesa Dulce Pontes formará parte do cartel do Domingo das Mozas como parte desta xornada das festas do San Froilán na que todos os concertos que se celebrarán estarán protagonizados por mulleres.

Así o avanzou este mércores a concelleira de Cultura do Concello de Lugo, a nacionalista Maite Ferreiro, trala xunta de goberno. A portuguesa, cunha traxectoria de máis de 30 anos sobre os escenarios, actuará o domingo 6 de outubro.

Ferreiro concretou que o recinto feiral abrirase o día 3 de outubro e pecharase o 13, mentres as casetas do polbo permanecerán todo o mes nas costas do parque. Para as patronais de Lugo xa se comprometeron dous concertos: Dulce Pontes e Def Con Dos, que suscitou as críticas do PP e Ciudadanos ao ser condenado o vocalista por enaltecemento do terrorismo.

TRÁFICO. Xunto a Ferreiro compareceu o portavoz socialista do goberno, Miguel Fernández, para informar de que se deu luz verde ao novo sistema de control do tráfico do centro por medio de cámaras de lectura de matrículas.

O prazo máximo é de "cinco meses", co que confía que o novo sistema arrincase a principios do próximo ano. O orzamento que se destina é de 288.814 euros.

Ademais acordouse a contratación do edificio verde, no barrio verde da Piringalla, "pioneiro en Galicia e en España" que albergará oficinas municipais, por máis de 1.040.000 euros e un prazo de execución de doce meses.

Doutra banda, Fernández confirmou que xa "non" queda ningún coche dos atrapados nun párking de Camiño Real, despois de que a Policía Local precintase este negocio. O portavoz socialista asegurou que este problema "vén de atrás", dunha "saída de evacuación" solicitándose ao propietario que "solucionase ese tema" e despois de comprobar que "non" se fixo procedeuse a precintar devandito parking.