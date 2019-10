Fademga denuncia que el Concello de Lugo da plaza de discapacitado a quien no lo es

La Federación Galega de Asociacións en favor das Persoas con Discapacidade Intelectual ou do Desenvolvemento (Fademga) está dispuesta a llevar a los juzgados al Concello de Lugo si no obtiene una explicación sobre la asignación de puestos de trabajo reservados a personas con discapacidad a aspirantes que, dice, no la tienen. Fademga ya presentó un recurso por este motivo en 2018, pero el proceso selectivo siguió su curso sin que el Concello diera respuesta ni rectificase, afirma. Consultado este martes por este diario, tampoco se obtuvo explicación.

Este recurso de reposición se une además a una solicitud de revisión de oficio presentada hace una semana a título personal por otro opositor con discapacidad, en este caso aspirante a una plaza de celador. Esta persona alerta, entre otras irregularidades que creyó detectar durante el proceso selectivo, que la persona finalmente seleccionada no tiene reconocida ninguna discapacidad, y pide la suspensión de su nombramiento como funcionario.

Eladio Fernández, presidente de Fademga y a cuyo nombre se presentó el recurso, mostró este martes su extrañeza por la manera de actuar del Ayuntamiento lucense, "con el que siempre ha habido una buena relación y colaboración. Nos hemos reunido varias veces con representantes suyos y siempre hemos obtenido buenas respuestas, por lo que nos extraña este proceder". No obstante, "si en un plazo prudencial no conseguimos que nos conteste y nos diga qué piensa hacer, lo llevaremos a los juzgados", advierte.

Fernández hace referencia incluso a un informe de la vicesecretaria municipal que, según él, "deja claro que los grados de discapacidad intelectual solo los pueden determinar los equipos de valoración de la Consellería de Política Social", según los códigos establecidos a nivel nacional por el Inserso. "Por tanto", argumentan en el recurso interpuesto por Fademga ante el Concello, "no pueden ser consideradas como discapacidad intelectual aquellas otras enfermedades mentales o trastornos mentales que no se corresponden con tales códigos, ya que en otro caso se estarían violando la legalidad y la esencia misma de la oferta de empleo planteada por el Concello de Lugo, pudiendo incluso suponer la nulidad del proceso selectivo".

El recurso ya fue presentado por Fademga el 8 de marzo del año pasado, por el proceso selectivo para cubrir una plaza de ayudante de cocina/limpieza, pero no obtuvieron una respuesta satisfactoria. Por ello, el pasado 18 de septiembre volvieron a meter por registro otro escrito, que todavía está por responder, aseguran.

CELADOR. Por lo que parece, no es este el único caso. Otro lucense acaba de presentar ante el Concello una solicitud de revisión de oficio por el proceso selectivo por sistema de oposición convocado "para el acceso en propiedad de una plaza de celador de colegio público reservada a discapacitados". Este ciudadano confirma que él participó en dicho proceso "por el cupo de discapacidad" y que en mayo de 2019 presentó un recurso de alzada contra la decisión del tribunal de nombrar a un aspirante "que no ostenta la condición de discapacitado".

En un nuevo escrito con fecha del pasado 14 de octubre, hace también referencia al informe de la secretaría municipal y a otro de la asesoría jurídica en el que informan al gobierno local de esas plazas no se pueden cubrir por personas sin discapacidad y que ni siquiera podría permitirse que un no discapacitado se presentase a las pruebas.

No es esta, sin embargo, la única irregularidad que denuncia, ya que, en su opinión, algunas pruebas se modificaron en el momento para beneficiar a determinados aspirantes a la plaza.