El Facela Fest arranca este jueves y llevará 16 conciertos a Lugo hasta el domingo

El festival de música independiente Facela Fest de Lugo regresa con fuerza a la ciudad de las murallas. Tras una edición contenida el año pasado por causa de la pandemia la cita celebra su sexta edición por todo lo alto con una quincena de bandas que desfilarán por los escenarios desde este jueves y hasta el domingo.

"A xente ten ganas de volver aos festivais e nós temos ganas de Facela Fest", explica Celestino Muinelo, uno de los organizadores y alma máter de la cita que ya está consolidada en el calendario lucense.

El festival arranca este jueves a las 22.00 horas con un doble concierto gratuito en el Clavicémbalo a cargo de Cosmen y Terror Erótico Adolescente. Precisamente esta es una de las novedades de la cita, que este año ha decidido incorporar dos nuevos escenarios aparte del tradicional en el exterior auditorio Gustavo Freire. "Pareceunos boa idea levar a festa a outros puntos da cidade para así impulsar outras zonas e locais de Lugo", recalca Muinelo. Así, aparte de las actuaciones de este jueves en el Clavi, el sábado a las 13.00 horas habrá una sesión vermú gratis en la Praza da Milagrosa a cargo de Eigreen y Pepe Prieto Pinchadiscos.

Desde la organización destacan el "excelente" ritmo de venta de los abonos, que aún se pueden adquirir en Woutick

El escenario del Facela —emplazado en el Gustavo Freire— abrirá sus puertas este viernes a las 19.00 horas con seis agrupaciones. Así, aterrizarán en Lugo dos bandas británicas míticas de la escena independiente como son The Wedding Present y Wave Pictures. "Dáse a circunstancia de que as dúas formacións farán a única parada en España só aquí, en Lugo. É todo un luxo", explica Muinelo. A ellas se sumará el dúo de country americano The Mastersons y los barceloneses Stay. Además, habrá presencia gallega con la música de las bandas lucenses Kike Ganso y Nebra.

El sábado a partir de las 19.00 horas le tocará el turno a otras seis formaciones. Así, se subirán al escenario tres de las bandas más consolidadas en el panorama nacional, los gallegos Triángulo de Amor Bizarro; los madrileños Los Punsetes y completan el trío las madrileñas Hinds.

El apartado nacional se cierra con la música de los vascos Lie Detectors o el lado más pop del madrileño Cosmen. Clausuran el cartel los vascos Lie Detectors, los descarados gallegos Filophóbicas y los ferrolanos Bang74. Habrá además varias sesiones de Djs.

El escenario del Facela, emplazado en el Gustavo Freire, abre sus puertas este viernes

"Podemos dicir que esta edición contamos cun cartel do máis variado para paladares exquisitos, onde a presenza feminina é case do 50%, cunha forte presenza galega e con nomes de bandas que doutro xeito dificilmente tocarían na nosa cidade", recalca Celestino Muinelo.

Las entradas físicas para el festival se han puesto a la venta en los locales habituales y en la plataforma Woutick a un precio promocional de 30 euros por el abono de los tres días; 20 euros, la entrada del viernes; y 20 euros la del sábado. A estos precios hay que sumar otros 3 euros de gastos de gestión.

Desde la organización recalcan el "excelente" ritmo de venta desde que se abrió el proceso de compra. "Estamos moi orgullosos do público fiel co que contamos desde a primeira edición, a xente que vén unha vez ao Facela repite e iso é moi emocionante", concluye Muinelo.