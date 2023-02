De Facebook al juzgado

Una relación virtual que acabó mal ha llevado al banquillo a un lucense, acusado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por, supuestamente, haber publicado en Facebook una foto supuestamente erótica. En este caso, el supuestamente es doble por que el juicio no solo negó que haya publicado la foto, sino que se pudo en duda incluso que la imagen fuera erótica.

Según defendió la Fiscalía en el juzgado Penal 1 de Lugo, el acusado difundió en febrero de 2021 en su muro de Facebook “una imagen de la denunciante desnuda, que ella le había enviado hace tiempo voluntariamente”. Junto a la imagen, figuraba el texto “Después estaba la prea esta, que vino de Canarias a enderezar plátanos a Lugo”. El ministerio público entiende que de esta manera “el acusado menoscabó gravemente la intimidad de la mujer, ocasionándole un perjuicio moral”. Por ello, solicitó una condena de un año de prisión y 3.000 euros de indemnización para la chica que interpuso las denuncia.

El lucense, sin embargo, negó las acusaciones y confirmó que no había visto físicamente a esa mujer en la vida. Ni siquiera reconoció la foto en cuestión, que se presentaba en forma de captura de pantalla. La víctima había dicho que esa captura le llegó a través de un conocido en Facebook de ambos que se la había enviado, a su vez, a su novio.

El abogado del acusado, Javier Palacios, hizo notar que que no se había localizado esa publicación en el muro de su defendido y que hasta el nombre del perfil que figuraba en la captura estaba mal escrito. Según introdujo el abogado en el juicio, fue la mujer la que reclamaba una supuesta deuda de 30 euros que su anterior novio decía tener con el denunciado.

En la vista también declaró el hombre que la chica decía que había hecho la captura: no solo lo negó, sino que a afirmó que no conocía al acusado más que de vista y que no eran amigos en Facebook.

Para acabar de redondearlo, la defensa quiso poner el foco sobre la foto: en ella aparecía el rostro de la mujer y poco más que sus hombros, casi como una foto de carné. Tal era así, que hasta el fiscal dudó de que se pudiera hablar de menoscabo de la intimidad personal.

La mujer del Facebook que puso la denuncia compareció por videoconferencia desde Gran Canaria, a través de una pantalla.