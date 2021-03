La Fábrica de la Luz se queda sin comisión investigadora

"Chanchullada", "desidia" o "cacicada" son algunos de los términos entre los que desarrolló el debate en el pleno sobre una proposición del PP, apoyada por Ciudadanos, para que se crease una comisión de investigación sobre lo sucedido con la Fábrica de la Luz. El objetivo declarado de ambos grupos era determinar si algunos responsables políticos, como el exconcejal Daniel Piñeiro o la propia alcaldesa, podrían tener responsabilidades personales en el agujero de 2,4 millones que ha dejado esta gestión, pero el gobierno local se negó "a participar neste circo mediático" y rechazó con su mayoría la propuesta.

Hay que recordar que, tras una sentencia judicial en la que se señalaba la negligencia del Concello como responsable de que caducara la concesión para la explotación de la Fábrica de la Luz, la empresa adjudicataria llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento para cobrar una indemnización de 2,4 millones. Este acuerdo establece pagos en varios plazos, el último de ellos en marzo de 2022.

Ya existía un acuerdo previo del pleno para que, cuando fuera firme la sentencia, se investigaran las posibles responsabilidades personales de los políticos y técnicos que participaron en este asunto, "para que as cacicadas do PSOE e do BNG non as paguen os lucenses", según dijo Antonio Ameijide al defender la comisión propuesta por el PP, ante sus sospechas de que la investigación prometida por el gobierno municipal no fuera sino un intento para esconderlo todo.

Sin embargo, el socialista Álvaro Santos rechazó esta comisión porque, en su opinión, no tendría ningún efecto legal y ya está previsto que se inicie, como marca la ley, un expediente de delimitación de responsabilidades dirigido por funcionarios. Se hará, defendió el concejal de medio ambiente, cuando se complete el pago, que es lo que marca la normativa.

No obstante, el Concello no pudo aclarar después cuándo se abrirá realmente este expediente de investigación. Argumentó que hay que solicitar un informe a los servicios jurídicos para saber si se puede hacer ya, una vez aprobado el pago a la firma adjudicataria, o hay que esperar hasta que se complete el último pago, dentro de más de un año.