El cierre del Vicerrectorado genera malestar en el campus de Lugo y entre las voces críticas figura las de exvicerrectores, que ven en la medida un error histórico.

Valcárcel: "Es un error"

Es el caso de la anterior vicerrectora, Montserrat Valcárcel, quien está en contra de la decisión, no duda de calificarla de "error" y reivindica que la Universidad es necesaria para la ciudad y que esa conexión hay que forjarla desde el centro, donde están el resto de administraciones. Valcárcel recuerda también que la sede del Vicerrectorado es un edificio "emblemático", un "patrimonio importante", que hay que mimar.

Cerrar el edificio como parte de un plan de ahorro es "simplificar" y no es justificable, cree.

Bueno: "Es un desprecio a la ciudad"

Igualmente contundente es Javier Bueno, que cree es "una decisión lamentable" y censura que la representación de la USC en Lugo esté "en los sótanos de la biblioteca universitaria. "Es un error y un desprecio a la ciudad", opina.

Cree que ha habido improvisación en la toma de decisiones y dice que en el ámbito universitario percibe "indignación por lo que es un paso más en el desmantelamiento de servicios de la Universidad en Lugo".

Recuerda, en este sentido, que ya se cerró hace tiempo la vicegerencia, por lo que todo se gestiona desde Santiago. "Todo lo que es autonomía de gestión se ha perdido y si además reduces oferta en idiomas, cultura o deporte lo que haces es restar, reducir atractivos para estudiar aquí", dice.

Como ejemplo de paso atrás en servicios pone el centro de idiomas, que hoy ofrece menos grupos, sobre todo de nivel alto, un error en una universidad, dice.

Herrero: "Desearía que se revirtiera"

Igualmente crítico es Carlos Herrero, que sostiene que el cierre del Vicerrectorado es una decisión "claramente desacertada". Recuerda que esa sede universitaria se abrió con la idea de contribuir a la presencia de la Universidad en la ciudad y en la sociedad.

"Desearía que se revirtiera esa decisión", dice Herrero, que cree que el equipo rectoral está a tiempo de dar marcha atrás en una medida que, sospecha, se tomó "con poca reflexión".

En todas partes se aplican recortes, pero hay que medir bien las decisiones, dice Herrero, que entiende que la sede del Vicerrectorado en el centro de la ciudad es importante para la USC y también para Lugo. Defiende, así, que la apertura del Vicerrectorado contribuyó a reforzar a la Universidad en clave institucional en la ciudad, pero también ayudó a Lugo a poner en valor el centro histórico, sobre todo a partir de la labor cultural que se llevó a cabo a través de la Casa do Saber y de la apertura del Museo de Mitra.

"Uso interesado"

Pero en el campus también hay voces que creen que hay un uso político interesado de la decisión para atacar a la Universidad.

Es el caso de Roberto Bande, que en redes sociales remarca que el cambio se conocía antes de las elecciones, que se redujeron vicerrectorados también en Santiago y ve fines interesados y difamatatorios.

Maseda: "El lugar nos pareció ideal"

Francisco Maseda era vicerrector cuando la USC, entonces con Darío Villanueva como rector, dio el paso de apostar por crear una sede universitaria en el centro de la ciudad. "Se consideró que era necesario e interesante tener una sede en el centro porque el campus estaba apartado y parecía oportuno que formara parte de la vida de la ciudad", rememora.

Dice que se eligió el conocido como pazo de Montenegro porque "encontramos esa casa y nos pareció que era ideal por las condiciones que ofrecía para que la Universidad dejara de estar de espaldas a la ciudad: al lado de la catedral y de la muralla, en un lugar adecuado para el gran objetivo, que era tener un edificio representativo de la Universidad y en el que además se pudiera centralizar la gestión cultural de la Universidad en Lugo".

Maseda recalca que no conoce "las variables" que han llevado a tomar la decisión sobre el Vicerrectorado, pero no deja de recordar el plus que supuso encontrar el templo de Mitra en el edificio de la USC en Lugo.