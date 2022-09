Extorsionan a un lucense para dejar un piso tras no pagar la renta durante año y medio

Manuel —nombre figurado— alquiló un piso hace año y medio y desde entonces nunca ha cobrado la renta. Le deben ya unos 12.000 euros, no sabe cómo está la vivienda y, encima, los inquilinos intentan extorsionarle y le exigen dinero para abandonar la propiedad. "Empezaron reclamándome 6.000 euros, luego pasaron a pedir 3.000 y ahora han vuelto a subir y quieren que les dé 5.000", cuenta.

Al final, el propietario decidió contratar a una empresa de desokupación, Mi casa no es la tuya, que hace ya varios meses inició un proceso para intentar recuperar la propiedad. El responsable de la firma, Francisco Ojea, asegura que todas las pesquisas que han realizado indican que detrás de la extorsión a Manuel hay una red rumana que se dedica a distintas actividades delictivas.

Ojea asegura que llevan tiempo haciendo seguimiento a las personas que viven en la casa de Manuel y que han comprobado que cada día se dedican a actividades como llevar y traer a personas que se dedican a pedir en las puertas de los supermercados de Lugo. "Los llevan por la mañana y los recogen al final de la jornada para quedarse con la recaudación. Los llevan y los traen en coches de lujo, en un Mercedes y en un Porsche Panamera", asegura.

Dice que con esos vehículos trasladan también a "falsas sordomudas" que se dedican a robar en la calle, entre otras actividades.

El control de los inquilinos morosos dio este lunes un paso más. Una vecina permitió al equipo de Ojea entrar en el garaje que usan en la calle Santo Grial y allí se toparon con otro vehículo, más modesto, con el que también los han visto circular. Se encontraron además en el suelo varias matrículas aparentemente falsificadas y eso les dio pie para llamar a la Policía.

Ojea contaba que el uso de matrículas falsas ya les constaba, porque en los seguimientos que han hecho han constatado varias veces cómo el Mercedes y el Panamera circulaban con matrículas diferentes y que las cambiaban con frecuencia.

Al aviso acudieron agentes de la Policía Nacional, que comprobaron que el vehículo, un Citroën era robado, por lo que dieron avisó a la Policía Local para retirar el vehículo, una operación que se acabó viendo bloqueada porque la grúa municipal no entraba por la puerta del garaje. No quedó más remedio que llamar a una grúa más pequeña, pero entonces se planteó un segundo problema: no había nadie que se hiciera cargo de los gastos de la operación. Al final se estaba planteando como alternativa bloquear el coche con un cepo.

El coche robado. EP

Como testigo de la operación estaba Manuel, que espera un paso adelante que le permita recuperar su piso. Contaba que lo alquiló a los morosos porque le generaron confianza, y porque le engañaron. "Parecían gente modesta y presentaron contratos de trabajo y nóminas de una empresa que se dedica a cultivar fresas, pero resultó que todos los documentos eran falsos", explicaba. Cuando vio que ni le pagaban ni le contestaban a las llamadas, empezó a indagar y comprobó que no trabajaban para la empresa que decían y que habían falsificado los contratos. Con él contactaron después de que pusiera un anuncio en internet ofreciendo el piso en alquiler, detalla.

Tras no dar la cara en meses, la tarde de este lunes, mientras se desarrollaba la operación policial en el garaje apareció una de las ‘inquilinas’ y, armando jaleo en la calle, defendía que el coche no era robado.