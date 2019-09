Lo expulsan de Lugo y afronta un año por volver y llamar al timbre de su ex

El ministerio fiscal solicitó un año de prisión para un lucense que tenía prohibido residir en la capital, por orden del juez, pero regresó y llamó supuestamente en varias ocasiones al timbre del domicilio de su exmujer.

Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, el 11 de julio de 2013, el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo condenó al acusado como autor de un delito de maltrato habitual, dos de amenazas y otro de quebrantamiento de medida cautelar. El juez le impuso, entre otras penas, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de su esposa y de comunicarse con ella por cualquier medio desde el 11 de julio de 2013 hasta el 29 de enero de 2018.

El juez aplazó otra vista contra un joven por pegar a su exnovia y contra ella por tirarle cosas

En ese periodo, concretamente en junio de 2017, el juzgado de Instrucción número 3 de la capital ordenó el ingreso en prisión del hombre -que seguía incomodando a su mujer-, pero cuatro meses después decretó su libertad, aunque le impuso la prohibición de permanecer y residir en Lugo.

Sin embargo, el acusado incumplió presuntamente la prohibición hasta en tres ocasiones ese mismo mes, "cuando se personó en el domicilio de su esposa y llamó reiteradamente al timbre", apunta el fiscal.

El juicio por este caso se celebró este lunes en el Penal número 2 de Lugo, después de que el acusado rechazara la posibilidad de reconocer los hechos y llegar a un acuerdo con las acusaciones. Finalmente, quedó visto para sentencia.

PELEA. El mismo juzgado aplazó este lunes otra vista contra una pareja acusada de malos tratos porque no se presentó la mujer ni uno de los letrados. El ministerio público mantiene que el 27 de mayo de 2017, el acusado -que había pasado la noche en el domicilio de su expareja- mantuvo una discusión con ella y la tiró al suelo. Acto seguido, la agarró por el cuello, le aplastó la cabeza contra el suelo y le dijo: "Te voy a hacer la vida imposible y te voy a matar. Si no eres para mí no eres para otro".

Al día siguiente de la agresión, el juzgado de Instrucción número 2 de Lugo dictó un auto que prohibía al acusado aproximarse a su expareja y comunicarse con ella por cualquier medio. Aun así, el 18 de junio, el joven acudió a casa de la mujer y ella comenzó a lanzarle cosas y a pegarle.

El fiscal acusa al hombre de un delito de lesiones en el ámbito familiar y otro delito de quebrantamiento de condena, por los que solicita un total de 19 meses de prisión. La mujer, por su parte, afronta una condena de 6 meses de cárcel por atacar a su excompañero sentimental.