Una explosión en un poste deja sin luz el Club Fluvial e Il Farabutto

Una fuerte explosión en un poste de la luz, situada frente al Club Fluvial y la pizzería Il Farabutto, provocó el caos y dejó sin suministro eléctrico a la zona este domingo a mediodía y a primeras horas de la tarde hasta que se logró restablecer el servicio, pasadas las seis de la tarde, gracias a la instalación de un grupo electrógeno.

La explosión fue grande y fue oída tanto en el restaurante como en el club. Pese a la curiosidad inicial, el ruido y las posteriores llamas que se generaron en el transformador no asustaron ni al personal, ni a los clientes de la pizzería. Sin embargo, el quedar sin suministro eléctrico sí que acabó generando grandes trastornos en el local de hostelería dado que, a esas horas, entre las dos y las tres, Il Farabutto estaba lleno de gente y los clientes hacían sus respectivas comandas.

"Desde las dos hasta las tres y media de la tarde, la luz estuvo todo el rato encendiéndose y apagándose. A nosotros esto nos generó una gran incomodidad porque el sistema informático se vino abajo, no había lavavajillas y hubo que lavar todo a mano y, aunque la cocina es de gas, las pizzas y lasañas se hacen en el horno eléctrico, por lo que tuvimos que rehacer las comandas y ofrecer a los clientes solo lo que podíamos preparar, estábamos limitados al 30 por ciento de la carta. ¡Hay que decir que la gente se merece un 10, por lo comprensibles que fueron con la situación!", dijo Óscar Gómez Martínez, uno de los socios de Il Farabutto, junto con Nardo Eiroa.

A partir de las tres y media, el corte de suministro eléctrico ya fue total, lo que llevó al Club Fluvial a cerrar sus instalaciones durante dos horas por la tarde. "Quedamos sen luz de catro a seis da tarde e tivemos que pechar as instalacións porque sen subministración eléctrica non queda outra. Pero despois puxemos un grupo electróxeno para aguantar ata as once da noite", afirmaba uno de los empleados.

La explosión provocó también que fuesen los bomberos hasta el lugar dado que el transformador se incendió, lo que generó alarma entre los presentes. Las llamas fueron controladas rápidamente por los bomberos, sin que llegara a generarse ninguna situación de peligro.

Por otra parte, la tromba de agua caída durante la tormenta provocó la inundación de la terraza de Il Farabutto dado que, al no haber luz, tampoco pudo ponerse el toldo, lo que hubiera protegido los muebles exteriores —básicamente, sillas y mesas— de la lluvia. Entre tanto, el Club Fluvial no registró daños por las intensas precipitaciones.