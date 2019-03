Expertos en transición digital

SI TIENE un negocio, o es usted freelance y necesita un espacio propio en internet, lo que tiene que hacer es contactar con Raiola Networks, una de las empresas punteras en hosting SSD (alojamiento web), márketing digital y soporte Wordpress. Debería contactar con ellos porque este mes celebran su quinto aniversario de vida y si organizaran una fiesta con sus clientes necesitarían por lo menos cuatro estadios con la capacidad del Anxo Carro –7.000 espectadores– para reunirlos a todos.

No hace falta que hagan cálculos. Raiola Networks gestiona servicios para un total de 26.000 usuarios –empresas entre ellos– desde un sótano de la Avenida de Magoi y gracias a una plantilla de 34 trabajadores. ¿Es posible? Álvaro Fontela y Martín Gómez, socios fundadores, demuestran que sí. Y por cierto, ninguno de los dos ha cumplido todavía los 27 años.

Martín Gómez es ferrolano y llegó a la ciudad por motivos nada relacionados con lo que ahora le ocupa. Sus 2,08 de estatura quizá ofrecen alguna pista. "Vine a Lugo con 19 años para jugar en el Estudiantes y en el Breogán". Gómez compitió en EBA y ocupó sus ratos libres estudiando el ciclo de informática del IES Muralla Romana. "Desde los 13 años me interesé un poco más de lo normal por la informática. Saber cómo funcionan las cosas y por qué pasan ciertas cosas en internet. Hice cursos por mi cuenta, todo de manera autodidacta, hasta que me apunté al ciclo".

El caso de Álvaro Fontela es distinto. Él sí es de Lugo y con tan solo 16 años ya trabajaba en una gran empresa de informática lucense ya desaparecida. "Estuve tres años hasta que me dí cuenta que el mundo web era lo mío, porque hasta entonces pensaba que me iba a dedicar a arreglar ordenadores. Me mandaron hacer un blog y descubrí que me gustaba. Me fui interesando, creando cosas, hasta que me apunté al mismo ciclo que Martín".

Lo que ocurrió en aquel ciclo ya es historia. Allí coincidieron los tres socios fundadores –uno de ellos ya no está en la empresa– y tras varias conversaciones localizaron una necesidad en el mercado. "Queríamos un servicio que nos gustara. Habíamos probado diferentes proveedores y no había ninguno que nos encajara. ¿Y si lo hacemos nosotros qué pasa?", apunta Martín Gómez.

Lo que pasó es que crearon una empresa "sin saber gestionar una empresa" que ha crecido de manera espectacular en los últimos tiempos y que ahora vive un verdadero "boom" dentro su sector. "Hicimos mucho el gilipollas al comienzo, pero hemos aprendido a base de hostias, de equivocarnos mucho", sostiene Álvaro Fontela.

La estrategia de Raiola Networks se basa en crear "lovemark" –amor a la marca–. "Es algo puntero en el sector que nos están copiando empresas con muchísimos más años de trayectoria que nosotros", reconoce Fontela. Su trabajo de márketing interno ha conseguido que el nombre de la empresa se asocie directamente con servicios de Wordpress y velocidad de carga. "Hacemos que la marca se ligue a estos valores. Cuando la gente piensa en WPO (Web Performance Optimization), piensa en Raiola Networks", asegura Fontela.

Otra de sus estrategias se basa en el "win-win". "Organizamos eventos como el RMC de A Coruña y traemos a gente del sector, personas que incluso firman autógrafos, a Galicia, porque nadie los invita a Galicia". Una metología "influencer", como la que utilizan marcas de otros segmentos para generar "branding" y amor de marca. Y lo consiguen. Vaya si lo consiguen. Prueba de ello es que Fontela se encuentra estos días en Perú en plena expansión de su empresa por Latinoamerica. "Si ellos han venido, tú vas. Así va esto".