Expertos sostienen que se puede reducir el alumbrado público entre el 20 y el 50%

Las ciudades podrían reducir entre un 20 y un 50% su alumbrado público. Así lo puso este viernes de manifiesto el delegado en Galicia del Comité Español de Iluminación, Coque Álcazar, durante el congreso Centro de Pensamiento y Networking Iluminación Urbana, organizado por esta entidad y el Concello de Lugo.

Coque Alcázar, que es ingeniero industrial en el Concello de A Coruña, explicó que los ayuntamientos gallegos tienen "una gran oportunidad" porque de los aproximadamente 625.000 puntos de luz públicos que hay en Galicia están pendientes de renovación el 60%.

"Debemos ejecutar correctamente para ofrecer una iluminación de calidad a la ciudadanía, que le permita disfrutar de una manera segura del espacio y que sea coordinada y responsable con la salud humana y el entorno natural", afirmó este ingeniero industrial.

Coque Alcázar: "La iluminación debe ser calmada. Las ciudades no necesitan tanta luz".

Más de una treinta de expertos nacionales expusieron este viernes sus propuestas ante un centenar de congresistas en O Vello Cárcere sobre iluminación urbana, salud de la ciudadanía, contaminación lumínica, entorno natural, servicios ecosistémicos, planificación urbana y tecnología.

Entre otras medidas de ahorro energético propusieron regular los horarios de encendido y apagado, combinar el alumbrado público con la iluminación de instalaciones privadas, eliminar puntos redundantes, dirigir mejor la luz o planificar las ciudades desde el punto de vista lumínico.

"La iluminación debe ser calmada. Las ciudades no necesitan tanta luz. Cuando uno va caminando por la calle no quiere que la luz lo agreda, sino tener un espacio confortable", afirmó Coque Alcázar, que precisó que "la seguridad ciudadana no tiene que ver con más o con menos luz, sino con una buena iluminación".

Este ingeniero industrial considera que las administraciones "se están dando cuenta ahora" de que hay que realizar un ahorro energético debido a los elevados precios, pero "no son tan conscientes de la contaminación lumínica y del uso inadecuado de la luz".

Fernando Ibáñez: "España tiene una sobreiluminación. Los niveles son más altos que los que marca el reglamento".

Por su parte, el presidente del Comité Español de Iluminación, Fernando Ibáñez, quien recordó que España tiene "sobreiluminación" excediendo las recomendaciones, destacó que la aparición de la tecnología led le ha permitido ahorros de hasta el 70% a los ayuntamientos, en los que el alumbrado público supone el 60% de su factura eléctrica.

En la inauguración de este foro el teniente de alcaldesa de Lugo, Rubén Arroxo, aseguró que el gobierno local realiza "un importante esforzo nos últimos anos para renovar a rede de alumeado público cun gasto enerxético baixo, e aplicando a perspectiva de xénero para garantir a seguridade nos espazos públicos".