Expertos sitúan el programa Life de Lugo a la vanguardia de Europa

Los representantes de los proyectos Life de España que asistieron el lunes en Lugo al ciclo Construíndo Cidades Sostibles, organizado por el Concello, coincidieron en que las urbes tienen que "ser parte de la solución" de la emergencia climática actual, pues son parte del problema dado que son grandes emisoras de CO2.

También pusieron al Life Lugo+Biodinámico, que prevé construir un barrio multiecológico, como ejemplo de "acciones innovadoras" y de estar "a la vanguardia en Galicia, España y Europa sobre urbanismo sostenible y de políticas decididas para mejorar la vida de las personas y del medio ambiente".

La alcaldesa Lara Méndez, que abrió el ciclo, destacó que este programa es "o principio dun novo modelo urbanístico, social e económico para o municipio".

La regidora local incidió en que el Life forma parte de una estrategia "na que estamos a intervir de maneira transversal desde todas as áreas de Goberno, con recursos propios como no caso de peonalizacións ou humanizacións dos barrios, pero tamén desde as nosas diferentes planificacións transformadoras con fondos europeos".

En este ciclo, que sigue el martes, participan representantes de programas Life de Valencia, Murcia, Sevilla, Granada y Lisboa.

"Está en xogo a nosa saúde, a do planeta e o legado que deixamos"

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, destacó que "as accións do Life lucense, que contou co apoio decidido das Universidades de Santiago, co Campus Terra e Pemade, da Politécnica de Madrid, da Deputación e do sector privado, non é un final agora que se vai rematando, senón o principio. O Life forma parte dunha estratexia global de cidade, e non continuar non é unha opción porque está en xogo a nosa saúde, a do planeta e o legado que lle deixamos ás vindeiras xeracións", sostuvo.

PROGRAMA DEL MARTES. La segunda jornada tendrá lugar de manera exclusivamente presencial en el entorno de As Gándaras, donde se visitarán las instalaciones del edificio Impulso Verde, el primer edificio público levantado en madera de Galicia, y un recorrido por las diferentes acciones que se están llevando a cabo en la zona.