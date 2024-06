Expertos confirman la cloaca romana y la necrópolis bajo el atrio de la catedral de Lugo

Los restauradores, arqueólogos y arquitectos que tomaron parte en los trabajos realizados durante los últimos cuatro años en el atrio de la catedral de Lugo explicaron este viernes al público los principales resultados de sus estudios, en una mesa redonda organizada por la Xunta dentro de la Semana da Administración Aberta. Estas explicaciones se centraron en tres aspectos fundamentales: la constatación de la existencia de una importante necrópolis, el registro de una de las dos grandes cloacas del Lugo romano y la puesta en valor de una puerta románica que fue vallada durante el periodo gótico del templo.

Rubén Álvarez Asorey, técnico arqueólogo de la Xunta, fue uno de los responsables de la coordinación, contratación y supervisión de los trabajos, que explica que "fixemos tres sondaxes máis a que se fixo no adro. En todas saíron tumbas nunha concentración elevada e superpostas". Ello les permitió constatar "que alí houbo unha necrópole desde practicamente o século X ata o século XIX".

En esta conclusión ayudó el hallazgo de un esqueleto rodeado de losas que todavía no había desaparecido por completo y datado como original del siglo IX o X.

Cloaca bajo la Praza de Santa María

Álvarez fue además uno de los pocos privilegiados que, una vez despejado el camino, pudo descender los cuatro metros y medio de la arqueta situada en el atrio de la catedral para caminar por los restos de una de las grandes cloacas de la época romana, la que salía bajo la Porta de Santiago. "Contratamos a un espeleólogo para baixar e logo baixou primeiro o arqueólogo Iván Álvarez Merayo", recuerda este funcionario, que explica que el hueco mide un metro y medio de alto por 70 centímetros de ancho.

"O importante deste estudo", considera el experto, "é que temos todo o percorrido localizado, porque andamos máis de cen metros. Fíxose un levantamento topográfico. Chegamos baixo a Praza de Santa María ata que non pudimos avanzar porque había un derrube". Encontraron además una segunda canalización que bordea la capilla de la Virxe dos Ollos Grandes y entronca con la romana.

Por último, procedieron a musealizar una puerta que se sabía que existía y que comunicaba la nave de la catedral directamente con el claustro pero estaba tapiada, con una estructura de madera y casi oculta.

En este caso, "miramos a ver se se podía abrir esa porta. Quitouse parte do tapiado e empezaron a aparecer estruturas reutilizadas para o tapiado, a maioría románicas, como bases de columnas. Tamén se quitaron dous sillares polo lado do claustro para ver se a porta tiña algún interese artístico, como unha decoración espectacular que merecese a pena. Seguramente se tapiou cando se construíu o claustro barroco. É unha porta sen demasiada decoración e decidiuse non abrila, senón musealizarla".

Esta puerta fue, precisamente, uno de los puntos que visitaron los asistentes a la mesa redonda junto con los propios expertos que trabajaron en el atrio.