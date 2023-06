Expertos aconsejan acudir a la vía civil, no a la penal, en los casos de okupación

"A vía civil debe ser prioritaria para solventar estes casos. A penal debe ser o último recurso. E a administrativa ten pouca entidade". Así lo puso de manifiesto ese miércoles la letrada de la Administración de Justicia Maite Recimil en la charla sobre la nueva ley de vivienda y sus procedimientos de desahucio, organizada por la Plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte, que se celebró en el Círculo das Artes.

Maite Recimil también aclaró que el concepto okupación, un fenómeno que preocupa a esta plataforma de reciente creación, no está recogido en el Código Penal y que en su lugar se debe utilizar el término usurpación cuando se trata de una casa deshabitada, en la que se protege el derecho de propiedad, y el de allanamiento cuando se alude a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad personal y familiar.

Otro de los participantes en esta charla, el abogado especialista en derecho civil Raúl Pérez, desmitificó la idea de que si han pasado 48 horas desde que se produce la entrada de unos okupas en una vivienda, las fuerzas de seguridad ya no pueden hacer nada.

"No he encontrado texto legal ni referencia alguna en la doctrina sobre este plazo, sí que es verdad que en ocasiones es un plazo habitual que la jurisprudencia toma como referencia", afirmó este letrado.

Raúl Pérez incidió en que si los agentes "sorprenden al okupa in fraganti, lo pueden identificar, lo pueden detener si se produce una usurpación o un allanamiento y a las pocas horas se podría acabar el asunto".

También intervino el delegado de Participación Ciudadana de la comisaría de la Policía Nacional de Lugo, Rubén Darío Veiga, que detalló los pasos que dan los agentes de este cuerpo para desalojar un inmueble allanado. Así primero constatan que el propietario no ha dado su consentimiento. También comprueban que no haya menores o personas vulnerables porque entonces pondrían el caso en conocimiento de los servicios sociales. Identifican a testigos y realizan una inspección ocular para certificar si hay daños en el acceso o en el interior. Y cuando se produce el desalojo aconsejan al dueño que adopte medidas para que no se repita.