"La experiencia, hasta la lluvia, fue buena"

Si el año pasado el sol abrasador provocó que los festivaleros se refugiaran en las pocas sombras que había en el recinto del Caudal Fest, este sábado la situación se repitió, pero esta vez por culpa de una intensa lluvia que obligó a los asistentes a sustituir las camisas de flores, los shorts y los vestidos Coachella por ponchos y paraguas para evitar el aguacero. De hecho, desde la propia organización se puso a la venta chubasqueros a precio de un euro para todos aquellos que los necesitaron.

"La experiencia, hasta que ha empezado a llover, ha sido muy buena", apuntó Natalia, de Vigo, que acudió al festival acompañada de dos amigas. "Lo único que deberían replantearse, quizá, son las fechas, porque se sabe desde hace semanas que iba a llover este fin de semana y, la verdad, echamos de menos alguna zona de refugio", reconoció esta festivalera que, pese a que disfrutó el primer día hasta bien entrada la madrugada, no tenía muy claro si la lluvia le iba a permitir vivir la segunda jornada de conciertos "en condiciones".

Una lluvia que ya les había aguado su primera cita festivalera este verano en O Son do Camiño. "Casi suspenden el concierto de Rosalía por el diluvio. Además tampoco había ningún sitio donde taparse o resguardarse".

Aunque la experiencia para estas tres viguesas estaba siendo buena en términos generales, sí que echaron de menos ciertos aspectos fundamentales. "Mucha gente se perdió La Pegatina porque programaron la actuación muy pronto. Nosotras salimos de trabajar a las cinco y llegamos a Lugo a las siete y apenas vimos dos canciones".

El agua, no solo la de la lluvia, también motivó alguna que otra queja relacionada con las zonas de ducha y aseo. "No hubo ni un minuto de agua caliente en las duchas. ¡Para nadie! Son pequeños detalles que se pueden cuidar", lamentó Natalia.

La lluvia, sin embargo, no fue un problema para todos. Los integrantes de The Rapants, de hecho, se motivaron con el aguacero varias horas antes de su actuación, que tuvo lugar en el segundo escenario a partir de las 23.05 horas. "A chuvia non mata a ninguén", aseguró Rapante, voz y guitarra de una banda que tuvo algún que otro problema para llegar a Lugo. "Somos de fóra -de Muros- e casi chegamos a Madrid. Houbo algún que outro problema nalgunha rotonda, pero aquí estamos, preparados para ofrecer un concerto cheo de ganas, festa e moita euforia".

Una actuación que, según el bajista del grupo, Matías, sería corta, pero intensa. "¡Como un polvo rápido no que quedas extasiado! Ademáis a chuvia danos igual, sempre anima e xa tocaba facer un concerto así. ¡Temos moitas ganas!", exclamó el integrante de un grupo que pretende vivir de la música pero que, hasta conseguirlo, "imos capeando como podemos".

"BIEN ORGANIZADO". Borja Iglesias es uno de las decenas de empleados y trabajadores contratados durante los dos días de festival. Tiene voz autorizada gracias a su experiencia en otros eventos de estas características, como el Resurrection Fest, el Sonorama, el SanSan de Benicassim o la primera edición del propio Caudal Fest.

"Siempre hay cosas que se pueden mejorar pero está bien organizado a nivel de producción y demás. En comparación con otros festivales de gran tamaño, en los que las condiciones dejan mucho que desear, aquí reconozco que han mejorado respecto al año pasado".

Según Iglesias, tanto lo que perciben económicamente, como las horas de descanso y las zonas habilitadas para los empleados son más favorables en relación con el año pasado y ganan en comparación con lo que ha vivido en otros festivales. "Han mejorado las dietas también, el cátering. En esa materia han logrado que estemos cómodos. Además los turnos se respetan y no ves jornadas de 14 horas como en otros eventos de este estilo".

En el caso de Iglesias, entró a primera hora de la tarde y salió poco antes de las doce de la noche gracias a un segundo grupo de camareros que se incorporó pasadas las 20.00 para sustituirlo a él y a sus diez compañeros de barra.

"Lo de la lluvia va a ser llevadero. O eso esperamos", confiaba Esteban Girón, responsable de prensa de Bring The Noise, mientras arrancaba el primer concierto del día. Una actuación, la de Agoraphobia, que reunió a menos gente de la esperada. Los festivaleros prefirieron resguardarse a primera hora para empaparse de música al final del día.