Expectativas más que superadas en San Froilán

Décimo y último día del ferial de San Froilán y las barracas seguían teniendo, el miércoles por la tarde, su público asegurado. No había colas, pero sí se llenaban entre viaje y viaje, tanto en la explanada del Pabellón de los Deportes como en las cuestas o al lado del parque. El buen tiempo animaba ayer a dar otro paseo por el ferial, esta vez con espacio suficiente para guardar distancias y sin atascos ni colas. Para algunas familias, no era ni la primera vez, ni la segunda sino que se trataba de la décima ocasión que acudían a ver las barracas. Es decir, una visita por día de fiesta.

Ese es el caso de María José Sobrado, que repetía ayer visita al ferial por décima vez dado que, en esta ocasión, su hija no se quiso perder ni un solo día del ferial. "Viñemos todos os días. Sempre polas tardes, menos o sábado pasado que pensabamos que podía haber moita xente e viñemos pola mañá e de marabilla, estábase moi ben", explica.

Otras familias también reconocían ayer haber ido más veces este año que en ediciones anteriores. Quizás la novedad tras largos meses de pandemia pudo ser determinante a la hora de repetir visita. "Para nós, esta é a cuarta vez que vimos ao feiral. Viñemos máis que outras veces, desde logo. Quizais fose porque, hai dous anos, o neno era máis novo e non gozaba tanto das atraccións como agora, pero tamén puido influír o bo tempo desde logo", indicaba Ana Díaz.

El ferial cumplió las expectativas para el público lucense pero el saldo de las fiestas también fue bueno para los feriantes, que confesaban haberse sentido desbordados especialmente los días grandes. Luis Pereira, del Teatro Virtual, reconocía que habían tenido bastante más público del que esperaban. Sin embargo, en su caso, el control de aforo y de horario –tenían que cerrar, como muy tarde, a la una de la mañana– le restó ganancias en comparación a años anteriores. "As ringleiras de xente que agardaba para entrar nas atraccións foron esaxeradas pero, aínda así, as ganancias foron menos. De todos os xeitos, esta foi a mellor festa á que fun este ano", comentaba.

María Joaquina Villanueva lleva toda la vida viniendo al San Froilán con sus almendras garapiñadas y El Dragón. Su visión de estas fiestas también fue muy positiva. "No fue como otros años, pero nos defendimos. Hicimos para comer. Todos los feriantes estamos muy agradecidos a la alcaldesa, Lara Méndez, pero el año que viene queremos ir a nuestros sitios de siempre", decía esta feriante, que este año fue reubicada donde se ponía el pulpo al ocuparse solo un flanco de García Portela.

Culitos, saltitos, pechitos y demás

Una visita al ferial es todo un estímulo para la vista y, sobre todo, el oído. Los feriantes tratan de atraer al público con reclamos que repiten a modo de soniquete. Algunos echan mano de un vocabulario más atrevido como "culitos o pechitos", lo que ciertas madres consideran como una actitud sexista.



"Saltitos"

Desde la cabina de una de estas atracciones, Maxi Dance XXL, hay poco tiempo para hacer comentarios. Solo el justo entre viaje y viaje. La cabina es el motor de la atracción: desde allí se manejan las palancas que hacen subir y bajar los asientos y también se anima tanto a los que están montados como a los que esperan. "Les hablo de saltitos para arriba, para abajo... Cosas para animar a la gente, pero nada de pechitos. También a veces pongo una grabación", cuenta.



Los chavales que suben y bajan en la atracción permanecen ajenos a lo que se dice desde la cabina. Les puede, sobre todo, la emoción y la adrenalina mientras suben y bajan sin parar. En este caso, el mensaje es lo de menos.

ENCUESTA

¿Cómo vieron las fiestas de este año en Lugo?

Luis Pereira, atracción Teatro Virtual

Luis Pereira, atracción Teatro Virtual

"Fixemos máis do que esperabamos. Isto superou as nosas expectativas pero, de todos os xeitos, estas festas non foron mellores que outras. Houbo xente pero había redución de aforo e de horarios e, no noso caso, gañamos menos. Pero foi a mellor festa deste ano".

Joaquina Villanueva, vendedora de garrapiñadas

Joaquina Villanueva, vendedora de garrapiñadas

"No fue como otros años, pero nos defendimos e hicimos para comer. Vino más gente de la que contábamos pero faltaban visitantes de A Coruña y de Vilagarcía. También se vendió menos. De todas formas, agradecemos a la alcaldesa lo que hizo".

Ana Díaz, visitante

Ana Díaz, visitante

"As barracas estiveron moi ben, sobre todo para os nenos. No noso caso, non tivemos medo a un posible contaxio de covid. En xeral, as festas estiveron moi ben, tamén axudou o tempo. Nós viñemos catro veces ao feiral, máis que outros anos".