El anuncio de la candidata del PP, Elena Candia, de que buscará un acuerdo con la propiedad del balneario para aprovechar parte de sus aguas termales para las caldas construidas por el gobierno de Lara Méndez en el paseo del Miño puso sobre la mesa de nuevo la peculiaridad de estas instalaciones, donde se usa agua de la traída calentada por aerotermia.

El PP siempre ha mostrado rechazo a este proyecto, porque cree que no responde a las expectativas, por sus dimensiones y sobre todo porque no son aguas termales; por el coste de mantenimiento que tendrán las instalaciones y por las dudas que hay sobre el nivel de uso que tendrán, sobre todo una vez que hubo que bajar la temperatura del agua de 36 a 30 grados para cumplir la normativa.

Por esa razón, Candia pretende reformular las instalaciones. "Deben ser de verdade espazos con propiedades mineromedicinais, cun valor engadido, que nos axuden a diferenciarnos e que se poidan converter nun atractivo turístico de verdad", afirma.

El gobierno local salía este jueves al paso del anuncio de Candia y recordaba por qué las caldas no tienen agua termal, como estaba previsto inicialmente. Un estudio del Centro de Estudos da Cidade (formado por el Concello y la Universidade de Santiago), en colaboración con el Instituto de Xeoloxía de Galicia, desaconsejó esa opción por la inversión y la complejidad que supondría. Y, sobre todo, porque obtener un caudal adicional en el perímetro del balneario podría alterar las condiciones de su captación tanto en cantidad como en calidad. Si eso sucediese podría dar lugar a problemas de tipo legal y a reclamaciones por parte de la propiedad del balneario. En 1755, los movimientos sísmicos producidos por el terremoto de Lisboa ya provocaron cambios en la dinámica de esas fuentes termales, refiere el estudio.

El propio dueño del balneario, Antonio Garaloces, en un escrito dirigido al Concello en 2018 expresó su desacuerdo con la pretensión de buscar agua termal en las márgenes del Miño, por las consecuencias "imprevisibles e irreparables" que podría tener para la explotación de las aguas mineromedicionales del balneario. Aludía a posibles problemas de caudal, de temperatura y de contaminación.

El gobierno local optó entonces por modificar el enfoque de su proyecto y llevar a cabo unas instalaciones con agua de traída calentada con energías renovables, como una combinación de solar y geotermia. Finalmente se optó por aerotermia, por coste y ejecución del proyecto y también por las reticencias de la propiedad del balneario a que se hicieran perforaciones en la zona, recuerda el equipo de Méndez.

El ejecutivo local asegura que no exploró la vía que ahora plantea el PP porque implícitamente el estudio también la consideraba inviable. "Las fuentes termales de abastecimiento del balneario son de un caudal y de temperatura moderada y la localización de nuevos manantiales es previsible que tengan características similares, por lo tanto pueden no ser suficientes para el abastecimiento de una segunda estación termal", decía.

Ahora, Garaloces se muestra abierto a estudiar esa posibilidad. "Hai predisposición, pero habería que facer estudos moi rigorosos, porque a nós tampouco nos sobra a auga. Hai que ver cales serían as necesidades das caldas e se hai sobrante no balneario, porque somos unha empresa que vive do termalismo", explicaba este jueves a este diario. Sería, en todo caso, un acuerdo que pasaría por una compensación económica, apunta el empresario, que por lo demás no cree que fuera a darse un problema de competencia empresarial, ya que sus instalaciones son eminentemente terapéuticas y las caldas son más lúdicas.

La solución técnica sería casi lo de menos, ya que se trataría de impulsar el agua por una tubería desde el balneario con algún sistema aislante, para minimizar la pérdida de calor. El agua del balneario sale a 43,8 grados y tiene propiedades mineromedicinales que Candia cree que también deben aprovecharse en las caldas municipales.

El agua es propiedad del balneario, asegura el dueño

Las aguas termales del balneario se utilizan desde época romana. Fueron declaradas de interés mineromedicinal en 1846 y precisamente el carácter histórico de esta captación hace que esta sea propiedad del balneario, según asegura el dueño de este.



En Galicia existe una Ley de regulación de aguas minerales y termales de 1995, según la cual las concesiones de manantiales deben renovarse cada 30, 60 y 90 años. Sin embargo, Garaloces asegura que esta norma no rige para captaciones históricas como la suya, que se asienta sobre "leis históricas e a Ley de Minas".



El perímetro mínimo de protección del balneario llega hasta cerca de A Tolda, As Saamasas y el hospital San José, por lo que cualquier prospección que se hace en este ámbito, incluso para un pozo de abastecimiento de agua, exige proyecto y permiso de la Dirección General de Minas, precisa Garaloces.