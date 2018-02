Eximen de culpa al Sergas por la muerte de una mujer que rehusó una transfusión

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó el recurso interpuesto por los familiares de una anciana que falleció en el Hula a consecuencia de una úlcera infectada en una pierna, quienes reclamaban una indemnización a la Consellería de Sanidade por supuesta negligencia médica. La familia se había negado a que la paciente, de 90 años, recibiera una transfusión de sangre y el tribunal concluye que esa decisión dejó a los facultativos con las manos atadas y conllevó finalmente al óbito de la mujer.

El fallo del TSXG no explica el motivo por el que los familiares rechazaron la transfusión –y el procurador del caso tampoco quiso exponerlo– pero deja claro que "no lo permitieron" y que las decisiones médicas estuvieron guiadas en todo momento "por el sentido común".

Según recoge la sentencia, la paciente estuvo ingresada entre el 25 de marzo y el 8 de abril de 2011 y en aquel momento presentaba "un importante deterioro cognitivo con demencia grave de nueve años de evolución". Además, tenía "graves limitaciones de movilidad, infección pulmonar y anemia grave". Los médicos le dieron el alta y la anciana regresó a la residencia en la que vivía, donde comenzó a presentar una ulceración en la pierna derecha, que fue empeorando de forma progresiva. El 20 de mayo, la mujer ingresó de nuevo en el Hula y finalmente falleció en el mes de junio.

DEMANDA. La familia presentó una reclamación ante la administración autonómica por "mala praxis médica", que fue desestimada, por lo que acudió a los tribunales y presentó un recurso ante el Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo.

La familia denunció que no le dieron antibióticos ni le hicieron cambios posturales, pero el perito dice que no sería la solución

En la demanda, los familiares de la anciana alegaban que el personal sanitario tenía que haber aumentado la frecuencia de los cambios posturales y levantar a la anciana más a menudo para que pudiera sentarse en una silla. Además, lamentaba que no le pautaran antibióticos y recriminaba también a los facultativos de la residencia de ancianos que no la derivaran antes al Hula y que no hubieran informado correctamente a la familia de la situación.

"Es incuestionable", concluye la demanda, "que la causa inicial o fundamental del fallecimiento fue la úlcera infectada y la actuación de los servicios sanitarios contrarios a la lex artis".

RESOLUCIÓN. El TSXG analizó el caso y finalmente desestimó la demanda. La sentencia, en base al testimonio del perito judicial, explica que las úlceras como la que padecía la nonagenaria "nunca son consecuencia de un único factor posicional o postural (aunque este suele ser el desencadenante inicial), sino que lo son de múltiples factores generales o locales, como la ausencia de flujo arterial por oclusión de arterias principales de la extremidad, que impide la curación de la herida, pues los antibióticos no llegan a los tejidos". El fallo reconoce que este extremo no está reflejado en ninguna de las exploraciones realizadas a la fallecida, "pero dada la edad de la paciente", apunta, "las posibilidades de que este factor existiera son altas".

En estos casos, según el perito, la evolución de una úlcera hacia los posteriores estados de infección, necrosis y gangrena es "casi inevitable" y, llegados a ese punto, la única alternativa para intentar salvar la vida del paciente es la amputación. "En el caso que nos ocupa", recalca la sentencia, "la familia decide en el ingreso del 20 de mayo de 2011 no permitir las transfusiones de concentrados de hematíes necesarias para cualquier planteamiento quirúrgico, y como consecuencia de ello no se realiza ninguna intervención ni la amputación, dado el alto riesgo vital que conllevarían. Esta decisión", concluye, "supone el inicio de una cadena de abstenciones terapéuticas que conllevan la generalización de la infección con desenlace final de muerte".

El perito apuntó igualmente que este tipo de heridas "evolucionan mal con cualquier tratamiento y cualquier intento de curación de la úlcera pasaría por una transfusión sanguínea"

En opinión del perito, la causa de la muerte de la anciana no fue únicamente la úlcera infectada, sino una combinación de factores. "Si no existieran el resto de factores basales predisponentes, posiblemente la úlcera infectada en una extremidad no conllevaría el fallecimiento de la paciente". Según su criterio, las decisiones tomadas por el personal médico se adaptaron a las circunstancias de la paciente y fueron "guiadas por el sentido común" y "dentro del buen hacer clínico".

El perito apuntó igualmente que este tipo de heridas "evolucionan mal con cualquier tratamiento y cualquier intento de curación de la úlcera pasaría por una transfusión sanguínea", aclaró.

La sentencia todavía no es firme, ya que la familia solicitó abogado y procurador de oficio para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.