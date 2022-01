La excavación del atrio de la catedral se descarta pese a que podría tener apoyo

El Obispado confirmó este miércoles que no tiene previsto realizar una excavación integral del atrio de la catedral en este momento, ya que la licencia que recibió para restaurarlo solo prevé catas de control arqueológico y la obra debe estar terminada a finales de marzo.

Esta fue la explicación que ofreció el delegado de Patrimonio de Bienes Inmuebles de la diócesis, Miguel Gómez, después de que el investigador Celso Rodríguez Cao y la Universidad de Santiago hicieran un llamamiento a las administraciones públicas para que no dejen pasar la oportunidad que supone esta obra para profundizar en el conocimiento del pasado de la ciudad.

Los investigadores coinciden en el potencial arqueológico del atrio y en la oportunidad que la obra de restauración del mismo supone para profundizar en el conocimiento del pasado de la ciudad

Rodríguez Cao es el responsable de las catas que se están haciendo en el lugar y uno de los investigadores que mejor conoce la zona, ya que fue el responsable de la excavación de la Domus do Mitreo, uno de los hallazgos más relevantes de la ciudad de las últimas décadas, y también llevó a cabo trabajos en la muralla y en el claustro de la catedral, entre otros puntos.

Cao y la USC lanzaron el guante a las instituciones públicas y algunas de ellas se mostraron este miércoles abiertas a estudiar una posible colaboración si se llega a la conclusión de que merece seguir excavando y así lo plantea el Obispado, que es el titular de ese espacio y quien promueve y ejecuta la intervención que se lleva a cabo en él.

La restauración del atrio es cofinanciada por la Diputación y este miércoles esta afirmó que, si el Obispado determina que es positivo seguir excavando en la zona y se decide a hacerlo, la institución está dispuesta a abordar una posible colaboración. La puesta en valor del patrimonio histórico es uno de los objetivos del gobierno que dirige José Tomé, recordó su equipo, como está demostrando con su aportación para la restauración del atrio catedralicio y de otros bienes de la provincia, indicó.

También el Concello se mostró abierto a una posible colaboración. El servicio municipal de arqueología considera que se trata de una zona "moi interesante aínda que pouco coñecida" y destaca la apuesta del Obispado por mejorar este espacio y por conocer su potencialidad arqueológica.

"Cando conclúan estes traballos, no caso de atoparse algún achado de interese, a vontade de colaboración do Concello é absoluta, dado que xa existe unha coordinación entre as institucións no que ten ver coa concesión da licenzas e o control arqueolóxico das obras que se realizan", apunta el equipo de Lara Méndez que, no obstante, recalca que la propuesta de ampliación de la excavación debe partir de la Dirección Xeral de Patrimonio, "xa que é á Xunta a quen lle corresponden as competencias nesta materia". El departamento autonómico fue el único que este miércoles no se pronunció al respecto, pese a haber sido consultado por este medio.

Las catas y los estudios de georradar realizados en el atrio apuntan a la existencia de restos de varias épocas, desde la romana hasta la contemporánea, como una cloaca, una calzada y una necrópolis, entre otros. Se sospecha, además, que hasta cerca del atrio podría llegar la Domus do Mitreo. La directora científica de este museo, la historiadora de la USC Dolores Dopico, afirma que el interés de excavar esta superficie es evidente porque tiene un gran potencial, nunca se investigó y es más fácil de intervenir en ella que en otras zonas porque no tiene edificios encima. "O apoio científico da USC sería total", asegura.