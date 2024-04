La evaluación ambiental de alternativas de la Ronda Este aún no ha empezado

La Xunta anunció en octubre del año pasado que sometería el proyecto de la Ronda Este a una nueva declaración de impacto ambiental, a la vista del rechazo con el que se encontró el trazado previsto cuando, tras más de una década en el cajón, lo recuperó con algunos cambios y lo expuso a información pública. Sin embargo, seis meses después, todavía no ha puesto puesto en marcha el nuevo proceso de evaluación, por lo que será imposible empezar a invertir los 5 millones de euros que la Xunta había reservado para esta obra en el presupuesto de 2024.

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade explicó que en las próximas semanas tiene previsto cerrar el expediente de información pública llevado a cabo el año pasado —la resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de Galicia— y empezar un nuevo procedimiento de evaluación ambiental. Para eso, en este momento tramita una modificación del contrato de actualización del proyecto que firmó hace unos años, cuando lo retomó, y del que resultó el trazado que fue expuesto al público en 2023. Este fue variado ligeramente para reducir el impacto sobre el parque del Rato que tenía el proyecto de 2004, que en ese momento obtuvo declaración de impacto ambiental favorable que acabó caducando. Aunque en un principio la Xunta defendía su vigencia, terminó reconociendo la necesidad de darle "seguridade xurídica" al proyecto con una nueva evaluación. Esta implica necesariamente el estudio de alternativas.

Con elecciones en la Xunta por el medio y un nuevo gobierno que todavía no ha echado a andar, el proceso para definir el trazado de la Ronda Este estuvo detenido. No obstante, la consellería asegura que en este tiempo avanzó en la definición de las diferentes alternativas —que de momento no da a conocer— y en la actualización del catálogo de impactos ambientales. "Iso permitirá ter moito traballo feito unha vez se inicie oficialmente a tramitación da nova avaliación", explica la consellería.

No obstante, a la vista del recorrido que lleva este proyecto, parece claro que la obra del segundo y último tramo de la Ronda Este, que se prolongaría desde A Tolda hasta la carretera de A Fonsagrada, en las inmediaciones del Hula, todavía tardará años en comenzar, si es que va adelante.

La Xunta, el resto de administraciones y la mayoría de las formaciones políticas sostienen que se trata de una vía necesaria para completar la principal circunvalación de la ciudad y mejorar el acceso desde el sur hacia el hospital y hacia los polígonos empresariales. Sin embargo, su mayor o menor impacto sobre el parque del Rato, muy apreciado por los lucenses, y sobre su entorno, una zona de carballeiras que por ese y otros valores forma parte de la Reserva da Biosfera Terras do Miño, dificulta el consenso en torno a una infraestructura que no puede generar división y que debe ser fruto del acuerdo, según viene recalcando la Xunta en los últimos tiempos.

A ese consenso tampoco ayuda la evolución de la ciudad. Su estancamiento poblacional y económico hace dudar a algunos, como el BNG, de la verdadera necesidad de esta vía (prevista con dos carriles de circulación en cada sentido) por el poco ahorro de tiempo que supondría, sobre todo si su arranque se aleja de A Tolda para preservar el Rato. Aunque ese es también el argumento de quienes la defienden, ya que la mejora de las comunicaciones suele ser siempre un factor dinamizador de los territorios.

Sin noticias también sobre A Fervedoira y la N-6

La finalización de la Ronda Este parece un proyecto lejano y tampoco hay expectativas más optimistas sobre otros accesos a la ciudad que igualmente necesitan mejoras.

La carretera de A Fervedoira es la entrada a la ciudad que más necesidad tiene de intervención en este momento, por el feísmo que presenta y la falta de condiciones de seguridad. No tiene aceras ni otros elementos urbanos que podrían favorecer el uso peatonal, su iluminación es deficiente y arrastra problemas recurrentes, como vertidos de aguas fecales y corrimiento de tierras. Es, además, un trazado muy sinuoso y en su entorno hay edificios abandonados, algunos con pintadas.

Esta carretera nacional fue transferida en el año 2008 al Concello de Lugo y este llegó a reservar un millón de euros en su presupuesto para una reforma integral, aunque no consta que exista proyecto técnico elaborado y en los últimos años el gobierno local optó por priorizar otras intervenciones en la ciudad.

La necesidad de adecentar la entrada a la ciudad por la carretera de A Fervedoira se hace aún más palpable cuando está arrancando la construcción de la intermodal, que conllevará una transformación urbanística de esa zona del barrio de A Estación. Además, mejorará la conexión peatonal del centro de la ciudad con el Sagrado Corazón.

El desdoblamiento de la N-6 desde Garabolos hasta la Avenida das Américas es otro proyecto que distintas formaciones políticas pusieron sobre la mesa en varias ocasiones, aunque no hay ningún indicio de que vaya a realizarse a corto o medio plazo.

Este es un tramo con bastante desnivel, con curvas y con mucho tráfico y donde son habituales los excesos de velocidad, a pesar de que existen limitaciones y un radar.

Según los últimos datos del Ministerio de Transportes, en 2021, cuando aún había pandemia y la actividad no se había restablecido del todo, hubo picos de 36.000 vehículos diarios en este tramo de carretera, con medias en los días laborables de casi 31.000, entre turismos y camiones.