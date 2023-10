Ethel Vázquez: "A Xunta destinará en 2024 un 8% máis a conservación de estradas"

Comecemos por un tema de actualidade, a A-6. Que pasa con ela ao chegar a Lugo? Transmitíronlle algo novo dende o ministerio?

A A-6 é a punta de lanza dos problemas graves que teñen as infraestruturas viarias da competencia do Goberno de España en Galicia. Hai problemas de conservación de firmes en moitas estradas, pero a batería de incidencias na A-6 é constante. Van sete accidentes nun ano nese controvertido desvío e agora preguntámonos cal é o plan de vialidade invernal. Tamén vemos como a reconstrución dos viadutos non está sendo tan áxil como necesitamos, e agora súmase o desprendemento dese noiro, cunha reacción que se demorou máis do razoable cando estamos a falar dunha emerxencia.

É un clamor que a A-6 necesita un plan de conservación urxente, extraordinario, tanto da conservación dos firmes, como dos taludes, como das propias estruturas. Non lle pedimos aos demais o que non facemos nós. Os Orzamentos da Xunta recollen para 2024 case 53 millóns de euros para conservación de estradas (10,4 millóns para a provincia de Lugo), un 8% máis. É para reforzos de firme, inspección de estruturas e obras de paso (viadutos e pontes), estabilización e inspección de noiros. Nisto fomos pioneiros, conseguimos fondos europeos sendo conscientes de que o cambio climático afecta tamén ás estradas, taludes e estruturas.

Nos Orzamentos aparecen obras pendentes dende hai anos, como a VAC Costa Norte e o desdobramento do corredor Sarria-Monforte. Como están estes proxectos?

As infraestruturas viarias son proxectos complexos, que requiren dunha longa tramitación e nos que queremos avanzar con consenso. Na VAC Costa Norte, a Xunta ten feito, en crise económica, dous treitos, entre Celeiro e San Cibrao (50 millóns) e a variante de Ortigueira, outros 50 millóns. Estamos avanzando nos extremos. Hai unha partida de 4 millóns para a VAC en 2024 e 4 millóns para a A-862, dende San Sadurniño a Ortigueira, que tamén inflúe na conectividade das provincias da Coruña e Lugo. Na variante a Viveiro non podemos avanzar porque hai rexeitamento do Concello. Temos proposto un trazado que se rexeitou, pero eliminar o enlace de Magazos, como nos piden, supón executar unha infraestrutura de moitísimos millóns para que non sirva e non capte tráfico. En calquera caso, a VAC Costa Norte non ten sentido mentres non se poida avanzar na variante de Viveiro e sen a A-74, porque esta vía colle sentido se ten continuidade desde San Cibrao ata Barreiros para enlazar coa A-8. Pero da autovía estatal non vemos ningún avance en ningún treito.Pedimos un impulso.

Falábase tamén de desdobrar a estrada da Gañidoria. Prevíase licitar a primeria fase das obras a finais deste ano. Como vai?

Temos o proxecto construtivo moi avanzado e hai partida orzamentaria para 2024. Está na nosa planificación, igual que a mellora da estrada de Palas a Friol. Empezaremos polas expropiacións, porque é unha actuación que require delas. Agardo que poidamos avanzar proximamente nesa obra.

A A-6 é a punta de lanza dos problemas graves que teñen as infraestruturas viarias estatais en Galicia

Para a reconstrución da estrada de Folgoso a Quiroga que prazo hai?

Aí actuamos desde o primeiro momento de xeito exprés. Executamos un vial alternativo, que nos incendios de Folgoso, de non ter restituída a conexión tan rápido, estariamos falando dun desastre total. Ten unhas pendentes elevadas, pero serviu aos servizos de extinción, e agora estamos traballando no trazado definitivo. En Folgoso estamos cunhas obras en execución nesa mesma estrada, polo outro lado, e non podemos illar o núcleo, así que primeiro remataremos esa obras. Folgoso é unha zona moi complexa desde o punto de vista ambiental e tamén xeolóxico, ten moitas oquedades.

E sobre o porto seco de Monforte que nos pode dicir?

Aí precisamos que Adif nos dea facilidades. Condiciónanos esa obra por un paso que está fóra do ámbito. Obrígannos a arranxar problemas de Adif. Nas infraestruturas de Lugo sempre vemos moitos problemas coa Confederación Hidrográfica e con Adif. Pedimos sensibilidade e sentido común, porque partida presupostaria témola.

En resumo, que novas obras da Xunta verán comezar os lucenses en 2024?

Eu agardo que en Palas-Friol se poida avanzar e en Folgoso tamén. A maior parte queremos que estean en execución. A intermodal de Lugo seguro. E gustaríanos poder iniciar a Ronda Este, pero, por apostar polo consenso e por atender a demanda do Concello de someter o proxecto a unha nova declaración de impacto ambiental, retrasarase.

Menciona problemas habituais con organismos estatais como a CHMS e o Adif. Dánse só en Lugo?

É que Lugo e Ourense son da demarcación Miño-Sil. Augas de Galicia é o organismo de conca na Coruña e Pontevedra, e os alcaldes dinnos que oxalá a CHMS se portase como Augas, habendo críticas, que as hai. Está aí o exemplo da A-54. Acusóusenos de retrasala por un desvío dun río. A primeira pregunta é: por que non se pensou en desviar un viaduto e unha rotonda en vez de desviar un río, que non é unha cousa menor? E logo pregúntome: que pasaría se se lle pide iso á Confederación? Nós tramitamos ese desvío nun tempo récord de catro meses porque víamos interese xeral, deixando moitos expedientes para tramitar este como prioritario. Non me engano se digo que non hai organismo de conca en España que tramite un expediente a esta velocidade. Non entendo como nos pediron iso cando era perfectamente viable cambiar un pouco o viaduto e a rotonda. E en cambio me poñan a escusa do medio ambiente para as variantes ferroviarias de Lugo a Ourense. Eu pido coherencia.

Non entendo que o Estado me pida desviar un río na A-54 e poña problemas ambientais para as variantes do tren

Sen saírmonos de Augas, na provincia hai redes de abastecemento que son un continuo foco de problemas, como a de Portomarían. Teñen noticias do Concello para mellorar a rede?

Hai unha evidencia, que é o cambio de contexto climático, pasamos de secas a inundacións en apenas uns días. Nós en temas de seca fomos pioneiros ao impulsar a lei de garantías de abastecemento, feita coa idea de que sexa unha fólla de ruta para todos os concellos que teñen a competencia, que recoñecemos que é moi complexa e que precisan axuda e orientación. Con esa lei sacamos ordes e axudas para elaborar plans de seca, para facer auditorías nas redes para evitar perdas (hai concellos que teñen máis do 60% de perdas na rede, o que significa malgastar auga e diñeiro) e tamén para mellorar as redes. O que non podemos é suplir o papel dos concellos, que son os titulares. Portomarín depende da CHMS e aí temos que traballar as tres administracións xuntas, pero nós vemos na CHMS que moitas veces se dedica máis a sancionar e a impoñer demasiados condicións nas obras que queremos facer.

E respecto aos saneamentos?

Estamos cos de Foz, Burela e Viveiro.

Hai concellos, como o de Lugo, que piden que a Xunta reverta con obras neles o que seus veciños lle aportan polo canon da auga, que é un tributo finalista.

En Lugo lévase investido moito máis do que se leva recadado cun canon que existe dende 1996.

A demanda dos concellos é sobre o novo canon que se creou en 2010.

Ese é un canon diferente, é un concepto de tributo xenérico desde o punto de vista ambiental. Pero a Xunta nos últimos dez anos inviste en Galicia o triplo do que recada co canon. Eu pregúntome se tamén o fan as deputacións. O abastecemento e o saneamento son competencias municipais. Lugo ten unha depuradora grazas á Xunta, que puxo o difícil, o fondo propio, porque o Estado puxo fondos europeos. É unha obra de interese xeral que debería ter pagado o Estado. En Lugo, dende hai tempo queremos investir en Esperante, 2,4 millóns, temos partida, pero o Concello non nos manda a documentación. Ten que darnos facilidades. E él tamén lles cobra aos cidadáns unha taxa importante de auga e de depuración.

Pasamos de 900 liñas a 3.500, o 91% da poboación ten unha parada a menos de 500 metros e os viaxeiros subiron case un 14% este ano

Volvendo ás estradas, a Xunta está a facer un esforzo por potenciar o transporte público con distintas medidas, como a gratuídade para os mozos e a partir do 2024 tamén para os maiores de 65 anos. Porén, segue a haber queixas respecto a rutas, paradas ou mesmo ao número de prazas. Por exemplo, está previsto reforzar o servizo entre Monforte e Lugo debido á demanda de estudantes?

O servizo de transporte en Galicia é o máis complexo de toda España e o máis custoso. Investimos 100 millóns de euros ao ano (300.000 euros ao día). Tiñamos uns concesionarios que nos deixaban tiradas as liñas, fixemos un traballo titánico de transformación, pasamos de 900 liñas a 3.500, melloramos moito a cobertura territorial. O 91% da poboación ten unha parada a menos de 500 metros da súa casa. No 2022, entre xaneiro e agosto, houbo 1,5 millóns de usuarios e este ano nese período, 1,75, case un 14% máis. Sobre Láncara, nos inicios de curso sempre hai incidencias porque as necesidades cambian. E logo, os partidos deberían coñecer a normativa. Hai servizos que se fan con prazas de pé porque é legal a menos de 80 quilómetros por hora, como no servizo de Láncara ou de Marín-Pontevedra. Facemos inspección constante, onde se incumpre a normativa ou os horarios actuamos. E onde se precisan máis frecuencias intentamos adaptarnos ás necesidades. Pero nos últimos anos o aumento de frecuencias e de prazas e paradas foi enorme e contrasta cos servizos ferroviarios. Cada solicitude que nos chega analizámola, pero ter o 100% da poboación contenta é o obxectivo pero é moi difícil. Hai que buscar a eficiencia.

"Estudaremos alternativas de trazado da Rolda Este"

A consellería decidiu someter o proxecto da Rolda Este a unha nova declaración de impacto ambiental co obxectivo de lograr consenso sobre esta intraestrutura. Se os organismos ambientais avalan ese trazado e segue sen haber consenso social, que fará?

Tendo unha DIA favorable entendo que a alcaldesa será coherente e non haberá problemas. O consenso acadado coa alcaldesa foi facer unha nova DIA e agardo que de aí non nos movamos ningunha das partes.

Está descartada, entón, unha variación de trazado, como piden partidos políticos pero tamén moitos colectivos e cidadáns?

Desde logo unha nova DIA vai requerir estudo de alternativas de trazado, igual que de estruturas (viaduto, desmonte...). Hai que lembrar que a Rolda Este é unha infraestrutura estratéxica, cuns beneficios ambientais e de mobilidade moi importantes, porque será un acceso máis rápido ao hospital e quitará tráfico das rúas da cidade e da estrada do Rato.

Está máis encamiñada a obra da intermodal. Cando cre que a consellería estará en condicións de empezala, tanto por proxecto como por disposición de terreos?

Licitaremos a obra antes de que acabe o ano seguro, témolo moi maduro, e o tempo medio que vimos empregando en licitación, adxudicación e inicio de obra son uns seis meses. A mediados de ano estaríamos en obras. Para licitar e iniciar as obras temos terreos. Para completar a actuación é necesario que o Concello nos aporte solo, pero non nos transmitiu que iso vaia ser un problema. Levamos traballando moitísimo tempo pola intermodal, apostamos por esta infraestrutura, que non teñen moitas cidades en España, porque é transformadora. Fixemos un esforzo tremendo, a Xunta vai facer máis que a estación de autobuses, que é a súa competencia. Vai aportar 4,7 millóns para un párking que atenderá as necesidades ferroviarias. Pero teño que dicir que é un proxecto agridoce, porque temos que ser conscientes de que a mellora que se está facendo na vía, que é un investimento importante e recoñecemos, é para electrificala. A velocidade máxima vai ser de 160 quilómetros por hora. Lugo non vai ter alta velocidade nin velocidade alta se non se fan as variantes de Rubián e Os Peares, e renunciaron a elas.

A actual estación de autobuses de Lugo será unha parada de buses interurbanos e queremos reutilizar a edificación, ou parte dela, con novos usos

Cre que é por razóns ambientais ou económicas?

Non me poden dicir que é unha cuestión ambiental cando me acaban de pedir que desvíe un río para facer unha obra.

O mesmo non vén sendo, estase a falar da Ribeira Sacra como posible Patrimonio da Humanidade.

A min desviar un río ninguén máis mo pediu. Pero que fagan a DIA, onde está a DIA desfavorable? Non estou dicindo que empecen as obras mañá, estou dicindo, e así llo transmitín ao secretario de Estado, por favor impulsade, facede guiños para que se incorpore á planificación.

En relación á intermodal, a súa consellería anunciou que se manterá unha parada na actual estación de autobuses? Que autobuses chegarán ata aí e que plan hai finalmente para a vella estación?

Será un punto de parada de buses interurbanos porque é moi importante para a cidade e comprometémonos a que ese sepazo siga sendo dinámico, comercial e socialmente, reutilizando tamén a propia edificación, alomenos parte dela. Para iso imos buscarlle uso á estación. Podémolo meditar e acordar porque aínda quedan uns anos de funcionamento. Estámolo facendo tamén noutros lugares porque as estacións de hai 50 anos son excesivamente grandes para a actualidade, pero queremos darlles uso para que non se convertan nun problema. No Carballiño, onde goberna o PSOE, vai ser un centro de saúde.

Un exemplo desa necesidade é a estación de Vilalba. Que plan hai para ela?

Fixemos unha proposta para facer un intercambiador como o que prevemos en Lugo e houbo varios intentos de cesión ao Concello, para que lle dea o uso que considere, pero non saíron adiante.

Estarían dispostos tamén a cede a estación de Lugo ao Concello?

É unha alternativa, pero que proposta ten o Concello para aí?