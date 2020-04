Jesús García Juanes: "Estuve recuperándome de la Transpirenaica"

¿Cómo está llevando el confinamiento por el coronavirus?

Hago casi la misma vida de siempre, como imagino que le sucede a muchos vecinos de la España vaciada. Lo único que echo de menos es ir a Lugo. Me acerco todos los días en bicicleta de Vilabade a Castroverde para recoger el periódico en la librería y traérselo a mi suegra, Concha, que tiene 95 años, y aprovecho la ocasión para hacer otros recados.

¿Puede decirse que apenas se siente afectado por este encierro?

Durante 30 años tuve una explotación, pero ahora no tengo actividad laboral. La casa tiene huerta y una finca con carballeira, de unas seis hectáreas, con lo que no me siento confinado. Puedo moverme con relativa libertad sin tropezar con nadie. El confinamiento comenzó poco después de que finalizara mi última aventura, la Transpirenaica, y empleé gran parte de este tiempo a recuperarme. Era la primera vez que alguien enlazaba el Cantábrico con el Mediterráneo a pie y en un régimen de autosuficiencia, ya que llevaba la comida conmigo en un carrito. Perdí diez kilos y al llegar a casa solo me apetecía comer y dormir. Ahora ya tendría que comenzar a correr por el paseo del Rato, en Lugo, con un amigo. A ver si vuelve la normalidad y empiezo a entrenar para no echar unos kilos de más.

¿En qué emplea el tiempo estos días de nula actividad social?

Preparo un documental sobre esos casi 27 días que me llevó hacer la Transpirenaica. Es un trabajo que exige minuciosidad y dedicarle tiempo.

¿Cuál sería la lección que sacaría usted de lo que estamos viviendo ahora mismo?

Pienso que la crisis del coronavirus nos hará cambiar la percepción de de muchas cosas. Puede que la Segunda Guerra Mundial no variase las formas de vida, pero hay fenómenos incontrolables y con el riesgo de hacerse crónicos, como el coronavirus, que sí pueden incidir en nuestro modo de vivir. Las tendencias del ocio y del consumo se verán afectadas. Aunque no tiene una relación directa con el Covid-19, a mi me gustaría que esta crisis nos ayude a concienciarnos de las otras amenazas que se ciernen sobre la humanidad, como es todo lo relacionado con el cambio climático.