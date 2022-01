"Estuve llamando dos días seguidos al teléfono covid sin que nadie contestase"

María del Pilar Sánchez es una vecina de Lugo que, a causa de su obesidad mórbida, apenas sale de casa. Recientemente la visitó una persona que, poco después, resultó tener covid. Acto seguido ella también empezó a encontrarse mal.

"Llamé a mi médica de cabecera, que me dijo que no me preocupase y me pidió una PCR. Como no puedo salir me dijo que un equipo vendría a casa para recoger la muestra", explica. Al día siguiente, y sin que le hicieran aún la prueba, empezó a sentirse aún peor por la tarde y pidió ayuda.

"Se pasaban la pelota unos a otros. Llamé al PAC y me dijeron que si me encontraba muy mal debía llamar al 061; allí me dijeron que tenía que llamar al teléfono covid, el 881540045. Estuve dos días seguidos llamando a ese teléfono sin recibir respuesta en ningún momento", explica.

Finalmente y dado que seguía encontrándose mal decidió recurrir a una amiga. "Le pedí que me regalase un test de antígenos. Yo tengo pocos recursos porque cobro una pensión no retributiva. Me hizo ese favor, me lo compró y, para que no tuviéramos contacto, me lo dejó bajo el felpudo de la puerta", indica. El resultado fue negativo, pero María del Pilar continúa encontrándose mal.

Recuerda que, debido a su obesidad mórbida, es una paciente con riesgo de sufrir un covid grave. Tiene, además, otros problemas de salud asociados. Recientemente ha sufrido un episodio de baja saturación de oxígeno, indica, y duerme con un dispositivo para la apnea del sueño. Está también diagnosticada de depresión y ansiedad.

"Lo que pido es que pongan más líneas de teléfono. Soy consciente de que están saturados y de que hay muchos casos, pero no nos pueden tener a los pacientes así, en casa y sin saber a quién recurrir. Pido que haya más personal atendiendo", explica esta paciente.