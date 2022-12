Luis López Pombo, un estudioso que pisa la calle

¿Quíen no conoce a Luis López Pombo en Lugo? Su cuartel general está en Camiño Real, pero no hay rincón de la ciudad que no recorra este lucense de intereses múltiples, estudioso de la heráldica, autor prolífico y, desde su papel de vecino de a pie, hasta mediador cultural que busca ayudar a la integración en su barrio de todos los que llegan de fuera sin recursos y con necesidad de códigos que les permitan encajar.

Aunque conozca Lugo a fondo, López Pombo no siempre estuvo aquí. Nació en As Nogais y llegó a la ciudad en 1972. La integración fue su reto desde el minuto uno, pero no siempre le resultó fácil. Sus posibilidades de estudiar fueron escasas cuando era pequeño, de su ilustración básica se encargó su propio padre, y muy pronto se tuvo que poner a trabajar. Durante veintidós años se empleó como cristalero, pero su espíritu necesitaba algo más que un oficio.

Las carencias educativas de la infancia, y el trato que muchas veces le dieron por ello sus compañeros, fueron para él un revulsivo. Buscó la forma de aprender y pronto descubrió que la Historia, en especial la local, era su pasión. Hoy suma once libros y más de doscientos artículos, resume. "Querer es poder", sentencia respecto a su propia experiencia.

No le cuesta reconocerse como un ratón de biblioteca. En casa acumula unos 6.000 volúmenes, pero es que ha debido leerse la mayor parte de los libros parroquiales y actas notariales de los que hay registro, especialmente de municipios de la Montaña que le interesan especialmente: Triacastela, As Nogais y Pedrafita.

Esas lecturas han sido el pilar de sus estudios sobre heráldica. Hoy es el delegado en Lugo de la Academia de Genealogía Heráldica de Galicia y antes ya había sido designado académico correspondiente de la Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

He indagado mucho en los libros parroquiales y en las actas notariales, muy ricos en información"

Al vínculo tan estrecho con esas entidades le llevaron publicaciones como Lucenses de cuna y vínculo o Escudos de Lugo. Más allá de los libros que ha ido publicando, a López Pombo se le ve especialmente satisfecho por dos de sus grandes estudios genealógicos: el que le llevó a localizar en Triacastela el origen familiar de Camilo José Cela, cuyos ancestros rastreó hasta 1540, y la investigación sobre la familia de Fidel Castro, que le llevó a desvelar el devenir de la familia hasta 1672.

La vida de los hidalgos lucenses, que constituían toda una sociedad aparte, ha sido una de sus grandes pasiones y lo sigue siendo, aunque en este momento reconoce que está en un impass y, por ello, tiene pendiente avanzar en su trabajo sobre las casas hidalgas y señoriales de As Nogais, Pedrafita y Triacastela.

Entre estudio y estudio, López Pombo gusta también de perderse en busca de tesoros ocultos en tiendas de segunda mano y anticuarios. Lleva lustros siendo un coleccionista curioso y atesora libros, pero también sellos y piezas que cautivan su atención.

Sumo 30 años de coleccionismo, pero si algo me gustan son los libros y tengo algunos muy curiosos"

Pero López Pombo, hoy jubilado, no vive solo para esas pasiones. Le gusta ejercer de vecino, tratar con proximidad a los más cercanos y vivir de cerca las citas populosas de la ciudad, por lo que no se pierde nunca un mercadillo en Frigsa.

No es solo que compre productos que le gustan, de alimentación sobre todo, es que el mercadillo le permite el contacto directo con sus protagonistas, especialmente con los feriantes y eso le ha llevado a empatizar con muchos de los vendedores y a salir con frecuencia en defensa de los llamados ilegales. No para de defender que hay que integrar y permitir a la gente ganarse la vida.

Trato de llevarme bien con todo el mundo, con los de aquí y con los extranjeros. Su cultura nos enriquece"

Vive en una zona con muchos okupas, pero no se queja. Es más, defiende que hay que ayudar a todo el mundo a normalizar su vida y cree que lo que hay que hacer en A Milagrosa es rehabilitar el barrio, apostando por respetar la arquitectura que hay.