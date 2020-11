Un estudio de cardiólogos del Hula sobre el riesgo de infartos logra un premio

Un estudio realizado por cardiólogos del Hula ha abierto una nueva puerta a prevenir el riesgo cardiovascular y ha merecido un premio de la Sociedad Española de Cardiología, junto con la Sociedad Interamericana de Cardiología, al segundo mejor trabajo publicado en las Revistas Iberoamericanas de Cardiología en el año 2019.

El trabajo galardonado por la sociedad científica está firmado por Raúl Franco-Gutiérrez, Alberto J. Pérez-Pérez, Virginia Franco-Gutiérrez, Raymundo Ocaranza-Sánchez, Ana Testa-Fernández, Manuel L. López-Reboiro, Andrea López-López, Melisa Santás-Álvarez, María Generosa Crespo-Leiro y Carlos González-Juanatey.

Los facultativos dieron difusión en el artículo galardonado a una línea de investigación centrada en una tesis leída el año pasado en la Universidade da Coruña por Raúl Franco y que tenía como eje la búsqueda de placas de enfermedad arterosclerótica en la carótida.

Se trata de una arteria fácilmente accesible y su estudio permite estudiar el riesgo de un paciente de padecer un infarto de miocardio, resumía este viernes Carlos García Juanatey, jefe del servicio de Cardiología del Hula.

El estudio viene a confirmar que si una persona tiene una alta concentración de placas en la carótida también la va a tener en las vías coronarias, según apuntaba Juanatey.

"Está claro que si una persona es hipertensa, tiene colesterol o fuma tiene un mayor riesgo, pero el estudio de la carótida puede ayudar a precisar y concretar el riesgo de un accidente cardiovascular", apuntaba Juanatey.

El estudio de la carótida es fácil y una ecografía ya permite descubrir si hay placas y riesgo cardiovascular

El estudio del paciente para calcular ese riesgo puede ser, además, muy fácil, ya que una ecografía de la carótida permite evaluar la concentración de placas, señalaba el cardiólogo.

El estudio, titulado Carotid plaque is a predictor of major adverse cardiac and cerebrovascular events in patients undergoing coronary angiography se publicó inicialmente en la Revista Mexicana de Cardiología, ya que el equipo de cardiólogos de Lugo coopera estrechamente con sociedades científicas de ese país, explicaba este viernes Carlos González Juanatey,

Tras ser publicado en México, la Sociedad Iberoamericana de Cardiología lo seleccionó entre los tres mejores artículos publicados y acabó obteniendo el segundo premio del VIII Premio Magda Heras al Mejor Trabajo Publicado en Revistas Cardiovasculares Iberoamericanas. El galardón lleva el nombre de una reconocida cardióloga española.

Juanatey reivindicó el trabajo de investigación del equipo y el avance que puede suponer el estudio, ya que se podrá "estratificar mejor el riesgo" cardiovascular de los pacientes. Indicó que no hay muchos estudios que hayan avanzado todavía en el campo en el que lo ha hecho el de Lugo.