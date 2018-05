Dos estudiantes encuentran 6.000 euros en Lugo y los devuelven

Claudio Rodríguez y uno de sus compañeros de piso, José María López Pérez, ambos estudiantes de Veterinaria, bajaron en la noche del pasado día 18 a pasear a sus perras, como hacen varias veces al día todos los días. Recorrieron su zona habitual y, al girar un papel que había en el suelo, encontraron un fajo de billetes envuelto en una especie de recibo. "Subimos a casa y ni lo contamos. Llamamos a la Policía Nacional y el policía nos preguntó cuánto era. Le dijimos que mucho. Nos volvió a preguntar cuánto. Le dijimos que más de mil euros", cuenta Claudio. Resultaron ser 6.000.

Este granadino de 28 años, que reside en Lugo desde hace tres cursando la carrera, explica que los agentes les felicitaron. "Se pusieron muy contentos. Vinieron cuatro a casa a recoger el dinero y estaban muy agradecidos. Nos dijeron que nueve de cada diez personas no devuelven el dinero que encuentra en la calle y que nuestros padres deberían estar orgullosos, que habíamos hecho lo correcto", dice y admite que no se les pasó por la cabeza no devolverlo. "Es mucho dinero y a quien lo ha perdido le hacía falta", explica.

Fueron los dos estudiantes los que comunicaron a la Policía quién podía ser el dueño, ya que el recibo les dio una pista inequívoca. Los agentes localizaron al hostelero, que también agradeció mucho a los jóvenes su acción. "Nos invitó a una cena que no vamos a volver a ver en la vida", señala Claudio, que dice estar muy agradecido a cómo les trató tanto él como la policía.

En el piso de estudiantes que comparten con un tercer compañero de carrera, el asunto del dinero se ha convertido ya en una broma recurrente y más de una vez han pensado en qué se gastarían semejante cantidad. Pese a todo, pese a las televisiones, viajes u ordenadores a las que 6.000 euros les daría acceso, cuenta que en ningún momento contemplaron quedárselo. "Es que perder una cantidad así es un problema para el que lo pierde. No es como un billete pequeño. Yo me encontré una vez 20 euros y me los quedé" admite. Enseguida dice, riendo, "pero es que ese dinero es de la calle".

En el momento en el que la Policía localizó al propietario del dinero, este no sabía que lo había perdido. Claudio -que se encarga de contar su experiencia porque su compañero José María tiene un examen y pasó la tarde del lunes estudiando- cuenta que, cuando los conoció, les dio un gran abrazo. "La Policía nos dijo que, por ley, teníamos derecho a reclamar un porcentaje de lo que nos habíamos encontrado, pero ya le dijimos que no íbamos a hacerlo", cuenta el estudiante. También admitió que sus padres están "muy orgullosos" de la decisión de sus hijos.