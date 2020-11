El estudiante más aplicado

ALEJADO DE LA IMAGEN usual de erudito, Luis Barreiro completó un currículo académico excepcional a los largo de más de dos décadas gracias a su facilidad para el estudio. El esfuerzo se vio recompensado a lo largo de los años con varias oposiciones aprobadas y un futuro laboral más estable que los pilares de la Biblioteca Intercentros, su lugar predilecto para asaltar el examen de turno.

Este funcionario del grupo A1 de la Xunta de Galicia posee, a sus 46 años, seis carreras universitarias y dos grados superiores en formación profesional. Su primer título fue la licenciatura en Química, el único que posee de la USC, luego llegarían cinco más: en Derecho, Antropología, Ciencias Jurídicas, Ciencias Políticas y Sociología. Todos ellos logrados como alumno de la Universidad Nacional a Distancia (Uned).

La Universidad Nacional a Distancia (Uned) premió su esfuerzo hasta en tres ocasiones, con la concesión de uno de los premios al mejor expediente académico de España en tres carreras diferentes, el premio extraordinario en Derecho y el premio a la excelencia al mejor curso 2018-2019 en Sociología.

Reconocimientos al margen, Luis Barreiro asegura, humilde, que sentarse frente a un libro y ampliar sus conocimientos no representa un esfuerzo para él.

"Desde la época del colegio, ya me daba cuenta que lo podía hacer bien en los estudios con poco esfuerzo. Aprobaba sin problemas pero con unas notas normales, no destacaba", asegura.

"Únicamente es cuestión de organizarse. Siempre comparo el estudio con la rutina que puedes seguir en un gimnasio"

Como para casi cualquier adolescente, su principal preocupación al finalizar la educación secundaria era el libre albedrío. Pero sus padres le marcaron los pasos.

"Lo tenía complicado en casa después de acabar el instituto porque mi padres ya me advirtieron que tenía que decir entre estudiar una carrera o trabajar. Lo que más deseaba por entonces era que me dejasen salir y llevarme el coche", dice con una sonrisa cómplice. Pero ese ánimo de vivir una vida despreocupada no tuvo cabida.

La estratagema familiar de forzarle a elegir un destino fue el inicio de un camino universitario que perdura hasta nuestros días.

"Me decidí por la carrera de Química en la Universidad de Santiago de Compostela, dentro del campus de Lugo", rememora Barreiro, quien comenzaría así, su idilio con la ampliación constante de conocimientos. Mientras acudía a la facultad por las mañanas, decidió que también podría compatibilizar la carrera con un con un ciclo de FP en Informática de Gestión, en el actual Ies Muralla Romana. Años después, regresó al centro educativo de A Piringalla para finalizar otra titulación en la rama administrativa de formación profesional.-

Así las cosas, a los 23 años logró su primer título, "que me saqué en cinco años", comenta. Derecho sería el próximo objetivo a la vista. Una licenciatura que le procuraría un mejor futuro dentro de la Administración Pública. "Para subir a la categoría A1, en las oposiciones de la Xunta pedían la titulación para el cuerpo superior de funcionarios y me decidí por Derecho, ya que me serviría para desarrollar mejor mi trabajo".

Dicho y hecho. "Logré el título en 4 años, cuando era una carrera de 5. Una vez que empiezo algo soy muy cabezón hasta que los consigo", comenta sin aspavientos.

Más tarde llegarían los títulos en Antropología y Sociología. "La primera es una mezcla de Ciencias Políticas y me gustaba, y Sociología te ayuda a entender el porqué suceden las cosas", explica este funcionario de la Xunta, casado y padre de dos hijos, de 16 y 9 años, respectivamente.

ORGANIZACIÓN. Para Luis Barreiro la planificación es clave a la hora de afrontar la etapa de estudio. "Solo es cuestión de organizarse. Siempre lo comparo con una rutina que puedes seguir en el gimnasio", explica, ya que "nunca me he pasado más de una hora y media estudiando por la tarde", aclara sin inmutarse este poseedor de seis carreras universitarias.

Este número ya no se alterará en el futuro puesto que este prolífico estudiante se planta en la media docena. Ha decidido que no seguirá en la universidad.

"La rama que más me gusta es la historia, pero no me planteo estudiar la carrera, serían cuatro años, me convalidaría solo uno, así que con seis es suficiente".

Funcionario en distintos puestos

Luis Barreiro se presentó y aprobó hasta a tres oposiciones diferentes de la Xunta de Galicia. "En 2001 aprobé para la agrupación profesional. Y en 2005 saqué la oposición para el C2, el cuerpo auxiliar y para el cuerpo superior ese mismo año", relata Barreiro, que ocupa el cargo de inspector de juegos, tras pasar por la jefatura provincial de consumo, ser letrado de la Xunta y jefe del servicio jurídico de urbanismo.



Premios



El consejo social de la Uned le premió en 2008 por el segundo mejor expediente. En 2009 logró el premio a las mejores calificaciones y en 2019 fue el tercer premio de fin de carrera en Ciencias Políticas.