La estrategia de vacunación de la gripe cambia y solo se cita a pacientes de riesgo

La estrategia de citación para la vacuna de la gripe ha cambiado ante la elevada demanda y ahora se prioriza a los pacientes de riesgo. Los centros de salud recibieron a inicios de esta semana dosis de la vacuna –o vacunas porque no se pone la misma a los menores y mayores de 65, por ejemplo– pero no se administran por orden de llamada sino por pertenencia o no a la población diana.

A las personas que llaman para pedir cita, si no están en edad de jubilación, embarazadas o tienen alguna de las enfermedades que les hacen más susceptibles de agravarse en caso de tener gripe se les pide que la dejen para más adelante, que vuelvan a llamar pasadas unas semanas. Se les recuerda que la campaña se prolonga hasta finales de diciembre y que si reciben la dosis entonces estarán inmunizados para cuando los casos empiecen a crecer.

Algún médico también reconoce que si el paciente, aun no perteneciendo al grupo diana, insiste en que quiere ser citado para vacunarse, se le acaba dando vez. Pero lo que se pretende ahora es priorizar a quién va primordialmente dirigida la campaña.

Lo que está pasando este año es que el mensaje ha calado y lo ha hecho en todos los grupos: conviene vacunarse de la gripe ante la posibilidad de una doble infección de ese virus y del SARS-CoV2. Como todos los años, el Sergas inició la campaña insistiendo en la necesidad de que la población se vacune y, como todos los años, han pedido cita personas con patología de base para quienes una gripe puede ser más peligrosa y también el resto.

La avalancha en la demanda ha sido evidente casi desde el primer momento. A los doce días de campaña, el área de Lugo ya había administrado más de 35.000 dosis, unas diez mil más que el año anterior. Una semana después eran 53.277 los lucenses ya inmunizados.

Para entonces, a finales de octubre, los problemas de suministro eran evidentes y, con frecuencia, los pacientes se quejaban de que, pese a tener cita, no recibían la vacuna y de que tampoco se les aclaraba cuándo se les podría administrar. Sanidade comenzó a pedir a la población de menor riesgo que dejase la vacuna para más adelante, insistiendo en el mensaje de que la campaña continuaría hasta finales de año. Ahora, los centros de salud ya hacen esa priorización.

El gerente del área sanitaria, Ramón Ares, recordó que el Sergas tiene previsto recibir esta semana más dosis de la vacuna para menores de 65 años, que serán repartidas entre los centros de salud de la comunidad.

Primera cirugía bariátrica

El sanatorio Nosa Señora dos Ollos Grandes empezará este viernes a hacer cirugía bariátrica con una intervención programada que correrá a cargo del especialista Ignacio Meruri.



El centro apostó por poner en marcha una unidad de cirugía de la obesidad, que además de cirujanos especializados incluye facultativos de otras especialidades. Meruri es miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica y defiende la seguridad de esas intervenciones, que permiten al paciente con obesidad perder peso rápido y de forma sostenida en el tiempo.