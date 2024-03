"Estoy muy impresionado con la atención sanitaria en Lugo"

Como a tantos otros, al peregrino canadiense Anthony Roy la llegada a Sarria le pareció dura. "Muchas subidas y bajadas. Todo el que ha hecho el Camino sabe que es una zona complicada", admite. Sin embargo, ya en la villa, comenzó a encontrarse verdaderamente mal. Como paciente cardiológico, si bien no era capaz de identificar exactamente qué le ocurría sí tenía claro que aquello no era normal.

"Fui al PAC. Me atendieron muy bien. Me hicieron un electrocardiograma y después de tenerme allí un rato, examinándome, me dijeron que me tenían que trasladar al hospital. En una hora y media desde que me empecé a sentir mal ya estaba en Urgencias del hospital de Lugo", explica.

En el servicio le hicieron más pruebas y permaneció en observación un día para ver su evolución. "Cuando tuvieron claro qué me ocurría me ingresaron. Tengo que decir que soy un paciente cardiológico complejo. He tenido infartos, he sido operado a corazón abierto... Mi diagnóstico no puede ser fácil. En esta ocasión lo que me pasaba es que tenía una arritmia", señala.

"Al día siguiente me dijeron que me tenían que intervenir y hacerme una ablación, que es una cirugía compleja", explica Roy. Electrofisiología del Hula realiza anualmente más de cien intervenciones de este tipo, en las que se destruye la parte del tejido del corazón que provoca un ritmo cardíaco anormal. La doctora Juliana Elices se hizo cargo de hacerla.

Un día después de la ablación, Roy se encontraba ya descansando en un hotel lucense. Sus padres, que cuando empezó a encontrarse mal estaban de vacaciones en la isla portuguesa de Madeira, le acompañaban y los tres se disponían a cenar en algún restaurante del centro.

La intención del peregrino es seguir después con sus progenitores a Santiago y pasar allí unos días antes de emprender el regreso a la Columbia Británica, la provincia más occidental de Canadá, donde reside.

Roy asegura haberse quedado "muy impresionado con la atención sanitaria que he recibido en Lugo". Le admira la rapidez tanto en el diagnóstico como en el abordaje. Aunque Canadá tiene una sanidad pública reconocida en todo el mundo, este paciente no tiene claro que el sistema de su país hubiera respondido de igual manera.

"Es una sanidad buenísima para los problemas urgentes de salud y menos para aquellas cosas que pueden esperar. No quiero criticar el sistema sanitario de mi país porque, al fin y al cabo, yo soy canadiense, pero dudo que me hubieran atendido de igual manera. Quizás hubieran decidido esperar para intervenirme y eso podría haber causado nuevos problemas. En el hospital de Lugo enseguida vieron que me tenían que hacer la ablación y la hicieron sin esperar nada. Espero que la gente conozca la calidad de la atención que se presta en su hospital", dice.

El canadiense pasó la primavera del año pasado recorriendo el Camino desde Francia hasta León y su plan era dedicar esta a cubrir la ruta desde León hasta Compostela, pero el susto de salud cambió sus planes. O más bien los postergó. "Por supuesto que tengo intención de acabar el Camino. Volveré el año que viene para hacerlo y pasaré unos días en Lugo para poder visitar todo lo que he conocido estos días", señala.