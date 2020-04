"Estoy aprovechando para ver series como ‘Better Call Saul’, ‘La peste’ o ‘Hierro’"

¿Dónde está pasando el confinamiento?

Pues estoy en Moraña, Pontevedra, en casa de los padres de mi pareja. Cuando surgió todo esto nos pilló aquí pasando unos días y como es una casa que está en el rural, que tiene mucho espacio, pues pensamos que era un buen sitio para pasar este tiempo.

¿Cómo ocupa el tiempo?

Pues durante la primera parte del confinamiento trabajé con normalidad, porque tenía proyectos que terminar, y estuve con labores de posproducción, editando vídeos, etc. Ahora, los últimos 15 días, donde ya no tengo trabajo, pues he intentado ver alguna serie o película que tenía pendiente y pensando en ideas y proyectos de futuro . La verdad es que me lo tomo con bastante calma.

¿Qué está viendo?

Pues he visto Better Call Saul que es una precuela de Breakind Bad; también he estado viendo otra de HBO que creo que se llama La conjura contra América y luego dos españolas de Movistar, Hierro y La peste.

¿Qué es lo primero que va a hacer el día que dejen salir con libertad?

Pues la verdad es que no tengo ni idea. Lo tendré que pensar el día antes. Imagino que quedaré con unos colegas a tomar algo, ese será el primer plan, casi seguro. Porque como estoy en una casa en el rural, el contacto con la naturaleza no lo he perdido y no lo echo de menos, pero sí el quedar con los amigos.

¿Vislumbra alguna consecuencia positiva de la pandemia?

Pues no lo sé... Me parece pronto para sacar conclusiones, pero a mí me cuesta ver algo positivo, la verdad. Hay gente que dice que va a ser mejor todo después de esto, pero yo no lo veo así. Veo que puede ir a peor, veo más tensión en la gente, y a nivel profesional, yo que estoy enfocado y trabajo con el mundo de la música los ánimos están muy bajos.

¿Sirven este tipo de experiencias para sacar alguna idea para algún corto o película?

A mí me produce el efecto contrario. Parece que la realidad supera la ficción y cualquier cosa que se te ocurra es vieja. Estoy más abrumado que otra cosa por esta crisis sanitaria.