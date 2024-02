Esther Izquierdo: "La muerte súbita es lo que más nos preocupa a los pacientes"

Para Esther Izquierdo la cardiopatía fue algo esperado y, al mismo tiempo, una desagradable sorpresa. En 1982 su padre falleció de muerte súbita cuando tenía 31 años. Diez años después, en 1992 y con solo 13, su única hermana. La niña había sido diagnosticada cuando tenía 6 años y en ese momento también Esther entró en el circuito de pruebas y consultas de seguimiento habitual de los afectados por cardiopatías familiares. Sin embargo, pudo salirse de él. Nada apuntaba a que ella también tuviera una.

Su vida adulta transcurrió con normalidad y sin avisos de ningún tipo. Las revisiones anuales de su empresa incluían un electrocardiograma que siempre salía normal. "En 2017, de repente, empecé a notar algunas cosas. Tenía palpitaciones, fatiga y lo más significativo es que tenía ‘ausencias’, durante fracciones de segundo se ponía todo en negro pero enseguida volvía a la normalidad", dice.

Lo achacó al estrés laboral y a que había descuidado el ejercicio por lo que no se encontraba en forma. Sin embargo, una tarde de 2018 tuvo otra ‘ausencia’ en un supermercado. Esta vez fue más larga e intensa, tuvo que agarrarse a una estantería para no caerse, y cuando volvió en sí se quedó más afectada, con un profundo cansancio. Acudió al PAC ese mismo día y, aunque el electro fue otra vez normal la animaron a ir al cardiólogo. Preocupada, pidió una cita en un especialista privado y, tras una batería de pruebas, le confirmaron su miocardiopatía hipertrófica.

La suya es de carácter obstructivo y lo cierto es que, cuando se la detectaron, tenían un grado muy alto de obstrucción, del 75%. "Me dijeron que el tipo que yo tengo empieza a desarrollarse a partir de los 40 años", explica Esther, a la que también le hicieron pruebas genéticas, extendidas después a su familia. Una de sus hijas también tiene una cardiopatía, por la que ha empezado recientemente un tratamiento farmacológico.

Su padre y hermana fallecieron también a causa de una cardiopatía, de la que ha sido diagnosticada su hija

"La consecuencia más grave de estas enfermedades es la muerte súbita, es lo que lógicamente más preocupa a los pacientes», reconoce. Admite que "fue horrible cuando me la diagnosticaron, pensé que me podía caer redonda en cualquier sitio", y asegura que pensó "primero en mis hijas, qué iba a ser de ellas si me pasaba algo" y, acto seguido, en su madre, "cómo le iba a decir algo así a una mujer que se había quedado viuda con veintitantos y que había perdido a su otra hija cuando esta tenía 13 años".

Cuando le comunicaron la enfermedad de su hija reconoce que fue "todavía peor". "Me sentí tan culpable. Aunque sé que no es culpa mía, que nada podía hacer, pero no paraba de pensar cómo podía haberle pasado algo así", cuenta.

Además de un tratamiento al que ha respondido bien, en el Hula le colocaron un desfibrilador, un dispositivo que controla permanentemente su ritmo cardíaco y que, en caso de presentar una frecuencia demasiado baja, puede estimular el corazón. No ha tenido que hacerlo aún pero Esther lo define como su salvavidas, listo para actuar si es preciso.

Trabaja, pese a que inicialmente le dijeron que quizás no podría volver a hacerlo, y lleva una vida normal, solo con algunas revisiones periódicas y evitando grandes esfuerzos. Precisamente por lo duro que fue inicialmente conocer el diagnóstico y cómo le iba a afectar, señala como muy importante uno de los objetivos de la recién creada Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica, de la que es vocal en Lugo: ofrecer apoyo psicológico a los pacientes.

"Me doy cuenta de que, en 2018 cuando me diagnosticaron, no lo pasé especialmente mal por mi patología sino por lo que tenía en la cabeza", dice, en referencia al miedo con el que inicialmente afrontó la enfermedad, la misma que provocó la muerte de la que fue la primera ministra de Defensa, Carme Chacón, en 2017.

La asociación —que se presenta este jueves en A Coruña donde el Chuac es centro de referencia nacional— quiere visibilizar la enfermedad y reclamar más unidades de cardiopatías familiares en todas las áreas sanitarias. Su web es www.miocardiopatía.com