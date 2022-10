Esther Castedo: "Merco unha pulseira para o pé"

As pulseiras parecen ser santo de devoción de moitos lugueses no San Froilán e a xogadora do Ensino Esther Castedo tamén opta por mercar unha nas festas de Lugo. Pero, neste caso, é unha pulseira para o pé. Tamén, como outros moitos, vai comer o polbo ás casetas, algo fundamental no San Froilán, aínda que non lle importaría, di, que se rebaixasen as racións. Por outra banda, Esther Castedo bota de menos os senegaleses. Asegura que aportaban ambiente ás festas e defende, asemade, que "cadaquén ten dereito a gañarse a vida como pode".

Canto estaría disposta a pagar por unha ración de polbo nas casetas de San Froilán?

Considero que o prezo posto polo Concello por unha ración de polbo nas casetas é axeitado aínda que a min non me importaría que fose un pouco máis baixo.

Cal é a fórmula máxica para que esta festa se distinga doutras?

Bo tempo, actuacións interesantes e moita xente. Hai algo que nunca se perda en cada edición das festas? As ganas de ir comer o polbo en boa compañía.

Cal é o seu nivel de gasto nas festas de San Froilán?

Levo catro anos sen poder celebrar estas festas na casa, así que este ano o meu nivel de gasto vai aumentar considerablemente.

Churros ou castañas?

Castañas, sen dúbida. Gózanse máis xa que só se poden comer nesta época do ano.

Que San Froilán prefire: o das multitudes do Domingo das Mozas ou o máis tranquilo do resto dos días de semana?

Aínda que os dous son moi interesantes, teño que decidirme polo das multitudes do Domingo das Mozas xa que a min gústanme mais as festas multitudinarias.

Cal é o cachifallo que todos os anos compra nos mercadiños do San Froilán?

Unha pulseira para o pé.

Bota de menos os senegaleses?

Dábanlle ambiente ás festas. E tamén penso, por outra banda, que cadaquén ten dereito a gañarse o pan como pode.

Lígase moito no San Froilán?

Xa non me lembro. Levo anos sen pisar estas festas pero, ao haber máis xente, as posibilidades sempre son maiores.

Se tivese que resumir as festas nunha palabra, cal se lle ocorrería?

Ledicia.

Cal é ese segredo inconfesable relacionado coas festas que nunca lle contou a ninguén?

Como non o sabe ninguén, prefiro que se manteña desa maneira. [Risas].

Cantas veces na súa vida vestiría o traxe tradicional galego?

Non tiven a oportunidade de vestir o traxe rexional aínda, pero agardo poder facelo nun futuro.

De ter que escoller unha prenda, cal elixiría e por que?

Polo que respecta ao resto da roupa, teño que dicir que a miña paixón son os tenis. Nunca considero que teña demasiados e sempre estou buscando novos modelos para a miña colección.