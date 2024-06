Estefanía Fernández: "El porno está retirando el tabú del incesto y favorece el 'grooming"

Todas las pequeñas trabas que vayamos poniendo son buena idea porque hoy en día no existe ninguna. Tú entras en una página porno, te pregunta si tienes 18 años, dices que sí y ya estás dentro, no tienes que probar la mayoría de edad de ninguna manera. Sí que creo que hay que intentar poner límites; ahora bien, mi experiencia es que los los saltan pronto. Los chavales son digitales y el que tiene interés busca recursos para llegar a donde quiere.

¿Ve problemas de menores adictos, por ejemplo, al porno en consulta? ¿Y cómo empiezan esos casos?

Lo que vemos es que se adelanta el consumo de pornografía. Desde el 2008, desde que apareció el 4G, lo que permite que la pornografía sea anónima, gratuita y totalmente accesible, los chavales cada año llegan antes porque los móviles llegan antes. Vemos que hace 6 o 7 años entre los niños de sexto de primaria casi ninguno tenía acceso al porno; los de quinto menos; los de cuarto, aún menos Ahora ya vemos que hay niños de tercero de primaria con acceso al porno. Y eso también lo vemos en todos los estudios científicos que se han hecho. Los de hace 15 años hablaban de contacto con el porno a los 14. Otros en la actualidad hablan de contacto a los 11. Como los móviles ahora están en todos los sitios, el porno está en todos los sitios.

Chicas adolescentes

"Es terrorífico lo que creen que se espera de ellas: que tienen que aceptar que se las insulte, que no tiene valor el no"

¿Qué consecuencias tiene ese acceso tan temprano? ¿Qué ve en su labor profesional?

Todavía no nos está dando tiempo a verlo. Creo que esto es una cosa que vendrá en el futuro.

Lo está esperando.

Sí, todos los sexólogos estamos esperando de alguna manera que esto vaya a peor. Hemos visto problemas en gente adulta y sí que hay problemas en algunos chavales, pero no es una pandemia. Pero en el futuro sí lo será. Todo tiene que ver con la forma en la que recibes esa información, que es una manera muy brutal. Muchas veces los padres piensan que sus hijos ven la misma pornografía que ellos vieron y no, no se parecen nada, son totalmente diferentes. Hay un dato muy importante: de toda la pornografía que hay hoy en día solo el 10% no es violenta. Los chavales están viendo una pornografía violenta y eso sí que altera sus relaciones y su forma de ver la sexualidad. Y encima no están recibiendo una educación que les permita estar capacitados para verla. De hecho, yo lo que suelo decir es que, como a esto de momento no podemos ponerle freno, capacitemos a los niños para que hagan crítica.

Porque les va a afectar.

Claro. Se calcula que un 10% de nuestros adolescentes pueden tener problemas con el consumo de pornografía, que se pueden volver en cierto modo adictos, por un lado y, por otro, si tú aprendes del porno la sexualidad aprendes violencia, cosificación, desigualdad y todo eso va a repercutir en tu vida sexual y en la de tus parejas.Siempre tenemos la idea de que el consumo es sobre todo de varones y es verdad que lo sigue siendo, pero el aumento de consumo por parte de las chicas también es muy grande. Ellas ven pornografía para aprender y lo que aprenden son modelos violentos y desiguales . Es terrorífico lo que creen que se espera de ellas, como normalizan sus papeles de sumisión: que el no no tiene valor porque al final es un sí; que tienen que aceptar que se las insulte, que se les tire del pelo... Eso lo vemos, los chavales te lo dicen.

¿En qué contexto se lo dicen? ¿En las charlas que imparte en institutos?

Sí, no estoy diciendo que lo haga el cien por cien, pero se asume como normal. Ellas esperan tener que hacer eso y ellos esperan que la chica lo haga, lo normalizan. ¿Qué tenemos que hacer? Educarlas y explicarles que el porno no es la realidad, que la realidad es el sexo de los que no tenemos relaciones como en el porno, sino basadas en el respeto, en la igualdad y sobre todo en el amor, en los afectos. Los chicos también sufren porque tienen que ser 'empotradores', tienen que tener una capacidad sexual que muchos no tienen obviamente, cumplir con esos criterios es imposible porque el porno no es real.

¿En esas charlas se encuentra con jóvenes que cuelgan contenido en OnlyFans?

Que me lo reconozcan, todavía no. Creo que porque hablo sobre todo con chavales pequeños y de primaria. Y los mayores hablan muy poco. Sacas el tema, pero ellos no te lo reconocen. De cualquier forma, lo que existe en OnlyFans está en todos lados. Ahora buscas influencers que te dicen cómo tienes que crear contenido para subirlo a OnlyFans, se banaliza, se cree que no está mal. Les explicamos a todos que hoy en día el casting para la pornografía, para OnlyFans, es Instagram. Tú subes tus fotos y primero te van a pedir más fotos, te van a ofrecer dinero y es la primera vez que te ofrecen dinero. ¿Te van a dar 400 euros por una foto que es prácticamente igual a la que subes de motu propio en la piscina? Pues no, evidentemente. Nadie te contrata para OnlyFans el primer día, pero tú vas colocando pequeñas miguitas que te van acercando cada vez más a eso. Y si encima te venden que te empoderan, que ahí trabajan los influencers, que ganas dinero... De ahí a la pornografía hay un paso, pero eso no se piensa.

Seguridad

"Los padres tenemos que saber qué amigos tienen nuestros hijos en las redes sociales como sabemos los de la vida real"

¿Cómo se desarrolla el grooming, ese acercamiento de un adulto a un menor, fingiendo ser de su edad, para abusar de él?

Hay una cosa muy importante del porno, que ha cambiado, y con la que el grooming tiene relación. A lo largo de la historia de la humanidad el incesto ha sido un límite muy difícil de pasar, algo muy criticado socialmente. Sin embargo, tú abres cualquier página porno hoy en día y el incesto es algo normal. Los títulos que te enseña son brutales: madrastra enseñando a su hija lo que tiene que aprender, profesor ayudando a su alumna a tal... Y con mujeres que, aunque sean mayores de edad, tienen apariencia de menores. Si tú normalizas el hecho de tener relaciones sexuales con una menor estás favoreciendo la pedofilia, estás favoreciendo el grooming, aunque eso sea una ficción. Nadie empieza viendo contenido pedófilo en una página. Se llega a ello cuando ya lo has normalizado, cuando has consumido muchísimo porno. En el porno, como en todas las adiciones, cada vez tienes que ir subiendo de intensidad. Al final ves cosas que al principio te parecerían imposibles. Sabemos que en consulta hay gente que dice: estoy viendo contenido pedófilo y yo no soy esa persona, pero es que he llegado a tener que ver eso para poder excitarme. Imagínese cuando uno se descubre en esa situación. Esta nueva corriente del porno que está retirando un poco el tabú del incesto, del abuso a menores, de la pedofilia, está favoreciendo también el grooming.

¿Qué advertencia hace al respecto?

Hay que recordar a los hijos que los amigos son los amigos reales, con los que jugamos, con los que quedamos. Pero lo bueno hoy en día es tener miles de likes y eso es imposible de lograr solo con la gente que conoces. Hay que dar una vuelta a esto y hay que dársela en familia. Y explicárselo a los chavales. El grooming es algo muy complicado porque el que lo hace, lo hace muy bien. Lo que tenemos que hacer los padres es saber qué amigos tienen nuestros hijos en las redes sociales igual que sabemos los que tienen en la vida real.