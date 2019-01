Esteban no repetirá y deja la actividad en Lugonovo, pero continúa como concejala

LUGO. Victoria Esteban, que se incorporó al grupo municipal de Lugonovo en septiembre de 2017 tras la marcha y la renuncia a entrar de otros compañeros, abandonó el partido este otoño, aunque seguirá ejerciendo como edil hasta el final del mandato, en mayo.

En contra de lo que señalan personas conocedoras de la vida interna de Lugonovo, Esteban habría dejado la adscripción por esas fechas en desacuerdo con la dinámica tanto del partido como del grupo municipal. Ella asegura que continúa adscrita y que solo dejó de participar en la vida orgánica del partido porque se mudó a A Coruña, tras obtener plaza de orientadora en un centro de enseñanza, plaza que solicitó antes de aceptar el acta de edil, precisa. Por esa razón, tampoco repetirá en la lista de Lugonovo, dice.

El traslado a la ciudad herculina hace que le resulte difícil ejercer su actividad política en Lugo, razón por lo que desde otoño no asiste a las coordinadoras, explica. «Hai outras persoas que están máis no día a día e deixo espazo na coordinadora», afirma. En el grupo municipal, en el que no percibe salario, continúa «por responsabilidade», dice, la misma que le hizo aceptar el acta en 2017, asegura. «Axudo máis continuando», afirma. Lugonovo ya sufrió la marcha de dos concejales en este mandato y una tercera, a menos de un ano de las elecciones, resultaría perjudicial, opina. «Coller a dinámica do Concello non é fácil. A min custoume», dice. Esteban asiste a los plenos y las comisiones.

Tras las recientes elecciones de En Marea, Esteban también salió del consello de esta formación, donde era viceportavoz. Pasó al comité de ética y garantías, «porque teño maior coñecemento de determinadas cuestións que outras persoas», explica. Figura como miembro de En Marea.

Esteban deja la vida orgánica de Lugonovo después de que lo hicieran otros miembros del grupo municipal y miembros de varias corrientes que formaban parte de la confluencia, como Podemos, Anova y Espazo Ecosocialista.