Estancos desiertos en el centro y con colas en los barrios de Lugo

La falta de vecinos en la calle se nota ahora más que nunca en los pocos negocios del casco histórico de Lugo que siguen abiertos, como los estancos. "Mi clientela desapareció", resumía ayer Fernanda Corral Latorre, que regenta el establecimiento de tabacos de las galerías de la calle de la Cruz.

Su caso es paradigmático, porque está en el corazón de la ciudad, en plena zona de vinos, por donde es habitual que se muevan a diario cientos de lucenses y el grueso de los turistas que llegan a la ciudad. Esa calle ahora es, sin embargo, un desierto.

Mis clientes eran los bares, los camareros, la gente que iba a los vinos... y todos han desaparecido, decía ayer la estanquera, que ha pasado a tener días de veinte y hasta de solo diez clientes.

También Luz Villasante, del estanco de la calle San Pedro, dice que las ventas han bajado "muchísimo, hasta un 70 o 75 por ciento". Ella tiene claro también que la razón es que en el centro no hay vecinos y ahora poca gente va al casco histórico.

Atribuye parte de la sangría a que la Policía vigila sobre todo el centro. "Tengo clientes de la zona de Rafael de Vega que ya no vienen, aunque les quede igual de cerca que Adolfo Suárez, porque esto está más vigilado", detalla.

No ha notado tanto la caída, según dice, Carmen Fernández Blanco, cuyo estanco se sitúa en la Rúa Nova, cerca de zonas extramuros bastante pobladas, aunque sí explica que "no hay tanta gente como antes2.

BARRIOS. Como contraste al fenómeno del centro, a diario se ven colas en los estancos de los barrios y de ese auge da fe Sara Orosa López, que tiene su establecimiento de tabacos en la Avenida da Coruña y dice que el último ha sido "de los mejores meses que he tenido desde que abrí hace seis años". A ella le ha beneficiado, dice, el hecho de que los bares no estén abiertos y también el tener al lado un supermercado. Es una zona poblada y ahora compran allí los vecinos y lo que ha percibido es que vende marcas que antes no le pedían tanto, lo que se explica por el cambio de clientela.