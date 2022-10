"Estamos sorprendidos y contentos, ya que 30 años después se hará justicia"

"Sorprendidos y muy contentos". Así se mostraron los familiares de las víctimas del doble crimen de Cash Record tras conocer el auto de la Audiencia Provincial de Lugo que acuerda la apertura de juicio oral contra el único procesado por el asesinato de Elena López y Esteban Carballedo –cajera y reponedor de la empresa– perpetrado el 30 de abril de 1994.

Según apuntó la hermana de la fallecida, Isabel López, el juicio les permitirá cerrar el capítulo más amargo de sus vidas, al que le han dedicado casi tres décadas de lucha. "Después de todo lo que hemos pasado, la noticia nos sorprendió mucho porque no nos lo esperábamos. Durante todos estos años, cada vez que parecía que se iban a producir avances, al final surgían trabas y todo quedaba en nada. Ahora por fin ya no hay marcha atrás. Estamos muy contentos y todavía lo estamos digiriendo", señaló.

Los familiares reconocen que la espera fue demasiado larga y que llegó a flaquear su fuerza. "Organizamos multitud de actos y movilizaciones y tuvimos mucho apoyo, aunque mucha de la gente que nos animaba nos decía que teníamos que ser conscientes de que, al final, todo iba a quedar en nada. Yo tengo que reconocer que en algún momento pensé en rendirme, pero no lo hice porque siempre había algo en mi interior que me decía que en algún momento se iba a hacer justicia. Y por fin ha llegado ese momento".

Los familiares de Elena López y Esteban Carballedo lamentan que la Fiscalía no ejerza la acusación pública contra el único procesado

Para los allegados de las víctimas, el juicio supone la recompensa a sus treinta años de esfuerzo y tenacidad. "Para nosotros, el simple hecho de que esta persona se siente en el banquillo de los acusados ya es un triunfo. Después lo condenarán o no, pero al menos tendrá que dar explicaciones".

La vista se celebrará en 2023 y los familiares saben que será un momento complicado. "Cuando tengamos la fecha exacta imagino que nos empezarán a entrar los nervios. Va a ser muy duro declarar y revivir muchos momentos y muchas cosas, también va a ser difícil hacer memoria después de tantos años, pero al menos el crimen no va a quedar impune", celebra Isabel López.

Tanto la familia de la cajera asesinada como la de su compañero, Esteban Carballedo, se muestran "muy agradecidos" con la decisión de la Audiencia Provincial de Lugo y lamentan no poder contar en la vista con el apoyo del ministerio fiscal. Y es que desde la Fiscalía lucense concluyen que "no es procedente efectuar calificación jurídica de los hechos respecto de Manuel Juan Vilariño Casanova" –un hostelero que regentaba un bar en el centro de la ciudad cuando sucedieron los hechos y que es el único procesado por el doble crimen– "por lo que no procede efectuar pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad criminal del procesado por estos hechos" señala.

"Siempre nos dijeron que no se podía acusar a nadie sin pruebas, pero llevamos muchos años peleando contra todo y logramos que el caso no prescribiese a los veinte años precisamente porque demostramos que había pruebas. No entendemos que la Fiscalía de Lugo siempre haya estado en contra de que se celebre este juicio", apuntan los familiares de las víctimas, quienes esperan ahora a que se fije la fecha para que el presunto asesino, que actualmente reside en Burgos, rinda cuentas ante la justicia.