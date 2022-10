"Estamos programados para el cambio pero da miedo y pereza"

La divulgadora Elsa Punset estará este viernes, a las siete y media, en el salón Regio del Círculo de las Artes gracias a una nueva edición de Encuentros en El Progreso. En esta entrevista repasa algunas cuestiones que tratará en su ponencia.

Defiende que este es un buen momento para cambiar y mejorar, ¿por qué ahora?

La pandemia ha revelado muchas grietas e inconsistencias en nuestra forma de vivir. ¡Hay tantos cambios urgentes, tanto sociales como ambientales! Pero aquí surge la contradicción: los humanos somos criaturas de hábitos, y solo nos movemos deprisa cuando las circunstancias se ponen incómodas, difíciles... ¿Qué podemos hacer? Sacar más partido a nuestra enorme capacidad para adaptarnos y ser creativos. Y aprender a ser proactivos, cambiando nuestra forma de vivir, de pensar, de relacionarnos y de consumir desde la alegría y la inteligencia, no solo desde el dolor y la obligación.

Con las consecuencias cada vez más palpables del cambio climático, la inflación disparada, la guerra en marcha... ¿sigue habiendo motivos para el optimismo?

Su pregunta me recuerda una cita del gran explorador polar Ernest Shackleton: "Cuanto peor van las cosas, más condenadamente optimista tienes que ser". El optimismo no es una emoción, es la actitud de quien busca soluciones. Donde el pesimista se cruza de brazos, el optimista ejercita una esperanza activa. Por eso necesitamos ahora una epidemia de optimismo.

¿Qué podemos hacer para encarar presente y futuro con esperanza y ganas? ¿Dónde posar la vista para coger fuerzas?

Yo daría un paso atrás para mirar al mundo con datos objetivos. Desde hace siglos, y especialmente en las últimas décadas, hemos avanzado en tantos ámbitos: alfabetización, acceso a la sanidad y vacunas, disminución de la tasa de pobreza extrema y, aunque parezca mentira, de la violencia; acceso a la tecnología para comunicarnos y curarnos, aumento de la esperanza de vida... Con los datos en la mano, podemos afirmar que hoy en día estamos viviendo los mejores 25 años de la historia de la humanidad. ¡Claro ququeda tanto por hacer! Aprender a colaborar mejor, esquivar una catástrofe nuclear y transformar nuestra relación con el medio ambiente probablemente sea lo más urgente, pero como decía la escritora Hillary Mantel, "el bolígrafo está en nuestras manos, y si queremos, podemos escribir un buen final".

Lleva muchos años haciendo divulgación sobre inteligencia emocional ¿qué es lo que le preguntan más a menudo?

En general, todos tenemos acceso a mucha información y entendemos más o menos la teoría acerca de cómo funcionan las emociones... ¡pero lo que nos cuesta es saber cómo llevarla a la práctica! Eso no lo hemos aprendido de forma consciente, como aprendemos por ejemplo, con paciencia y método, a leer o escribir de pequeños. Así que una de las cosas que me preguntan a menudo es, "¿Cómo lo hago? ¿Cómo cambio?" A mí me gusta recordar que las personas no somos lo que pensamos, ni lo que decimos... ¡somos lo que hacemos! Quien sea capaz de cambiar sus pequeños hábitos cotidianos puede cambiarse a sí mismo.

¿Cuál es la relación humana que más nos cuesta gestionar?

Bien dicen desde hace siglos que el mejor amigo del hombre es el perro... ¡porque cómo cuesta tejer buenas, solidas y constructivas relaciones humanas! Cómo cuesta recordar lo que nos enamoró de una persona hace tiempo, aprender de alguien que nos hace daño, perdonar lo que nos duele, aceptar que alguien ya no está allí para nosotros... ¡El precio del amor es alto! Pero, ¿sabe por qué el amor es el motor más importante para superar de obstáculos en su vida? Porque el amor es la energía que nos da vida, sentido, motivación y alegría. En un mundo difícil y azaroso, el amor regala sentido y serenidad. Cada día, hay que elegir entre amor y miedo.

En una sociedad en la que se promueve la interminable optimización de uno mismo, ¿existe realmente la aceptación? ¿tendemos siempre a vernos como susceptibles de mejorar?

Uno de los descubrimientos más valiosos de la neurociencia en las últimas décadas es precisamente que sí somos capaces de cambiar, hasta el ultimo día de nuestras vidas. Esta característica extraordinaria del cerebro se llama plasticidad cerebral y ha anulado teorías imperantes durante siglos acerca del cerebro. El cerebro se cambia a sí mismo, y lo hace, más que con fármacos, con pensamientos, con emociones. Pero la paradoja de la plasticidad cerebral es que aunque estamos programados para el cambio, también nos da miedo y pereza cambiar, así que tendemos a refugiarnos en comportamientos y hábitos tozudos.

¿Cómo se rompen las inercias de los resistentes al cambio? ¿De qué manera se puede llevar mejor la incertidumbre?

La incertidumbre es la sensación de desconocimiento, de falta de información. Ante la incertidumbre, el cerebro humano, programado para sobrevivir, se pone a la defensiva: nos agazapamos, nos resistimos. Pero da igual qué búnker te construyas, vivimos vidas breves y muy vulnerables, en un entorno en constante cambio. ¿Por qué intentar negarlo? ¡Respira hondo! ¡Disfruta de esta aventura! El cambio y la incertidumbre generan amenazas, pero también oportunidades, curiosidad, creatividad. ¡Céntrate en eso! Prueba a hacer las cosas de forma algo diferente. Conoce a nuevas personas. Ponte en la piel de un niño pequeño, un piloto de carreras o un delfín. Reinvéntate. Y cuídate.

Futuro: "Las empresas deben contribuir a la regeneración de la sociedad"

¿Tendemos a creer que si no hay una mejora progresiva fracasamos?

Cuando nos planteamos un cambio, solemos adoptar la mentalidad del ‘todo o nada’. Por ejemplo, ¿quieres ser una vegana purista? Eso sería el todo. ¿O te conformas con comer menos carne cada semana? Los pequeños cambios están al alcance de todos nosotros: sin prisa, con pasos de hormiga, concretos y minúsculos. Un día, miras atrás y has conseguido, de forma ligera, un cambio sustancial.

¿Qué pueden hacer las administraciones por nosotros que no estén haciendo? ¿Cómo podemos cambiarlas para que nos sirvan mejor a todos?

Hay una pérdida generalizada de confianza en los gobiernos. Pero, ¿sabe en quién confían hoy en día más que nunca los ciudadanos? En las empresas. ¡Y tienen razón! Las empresas usan más recursos que nadie, así que su huella es enorme para bien y para mal... son más ágiles que los gobiernos... y en un mundo transparente y conectado, los consumidores pueden exigirles cada día más... Creo que hay que exigir a las empresas- y también a las administraciones, ¡claro!- que contribuyan de forma clara y radical a a recuperación, regeneración y transformación de nuestras sociedades.

Viviendo en un sistema tardo-capitalista e injusto ¿no pedimos demasiado del autocuidado? ¿no nos empeñamos en mejorar como si fuera posible hacerlo individualmente?

Da igual en qué sistema vivas: la vida es difícil, siempre. Hay muchos retos, que exigen esfuerzos. Sobrevivir es un reto. Hacerte mayor es un reto. Pasar una enfermedad es un reto. Que tus hijos se vayan de casa es un reto. No perder la esperanza es un reto. Cuidar de los demás es un reto. ¿Qué podemos hacer? Recuerde la imagen de los aviones: si hay una crisis y saltan las mascarillas de oxigeno, el adulto se la pone primero, para poder así ayudar a un niño o a una persona vulnerable. ¿Por qué? ¡No puedes dar lo que no tienes!... Cuando vivimos vidas emocionalmente insostenibles, nos pasa como está pasando con la Tierra: nos agotamos y entramos en crisis. Cuidarnos, recuperarnos, regenerarnos físicamente, mentalmente y emocionalmente no es un lujo biológico, es algo fundamental.