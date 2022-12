¡Ya estamos en fiestas!

Las fiestas navideñas ya están en la calle. En vísperas de Nochebuena, se puede hacer ya adquisición de algunos de los artículos de artesanía del mercadillo montado el jueves en la Praza de San Marcos y que permanecerá abierto hasta el 5 de enero y en el que están representados quince talleres de artesanos. Piezas de cerámica, marroquinería, juguetes o complementos de moda, así como un taller alimentario, forman la oferta de este mercadillo.

En concreto, este año estarán en el mercadillo María Sánchez Castedo, Mercedes Buján Paredes, Alfonso Otero Regal, Antonio Fernández Vicente, Inmaculada Díaz Cabado, Ester Díaz, Lucecús, Mi Madre No Me Deja, Mis Marinillas, Taller Rappa, Senda, Tres Caracoles, Alejandro García Lourés, Vidal Revilla Villegas y Caurelor. El horario de apertura del mercadillo será de once de la mañana a dos de la tarde y de cinco de la tarde a nueve de la noche, salvo en Nochebuena y Fin de Año que cerrará a las siete.

Kyr4, Bejo y Luna Ki, en la segunda edición del Nadal Fest

La segunda edición del Nadal Fest se celebró el jueves en el aparcamiento del antiguo Seminario con la actuación de Kyr4, Bejo y Luna Ki. Los conciertos fueron seguidos por un centenar de chavales, que disfrutaron de los sones más modernos llegados de la mano de estos intérpretes. Con esta actividad, el Concello pretende elaborar una programación navideña con espacio para todos los públicos.