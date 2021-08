Un estafador ingresa 7.000 euros haciéndose pasar por un mayorista de Lugo

Funcionarios de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Lugo, encargados de la investigación de los delitos relacionados con las personas, han imputado por un delito de estafa a un hombre de Zaragoza de mediana edad, que intentó suplantar a una empresa mayorista de la capital lucense.

La estafa se produjo a principios de semana, cuando uno de los ahora imputados se puso en contacto con una empresa de venta minorista en nombre de un mayorista de la ciudad de Lugo.

Ambas partes llegaron a un acuerdo de venta de materias primas, por un importe de unos 7.000 euros, por lo cual la empresa minorista ingresó en la cuenta de la presunta suministradora la cantidad acordada.

Posteriormente, al no recibir ningún artículo, se puso en contacto con la empresa real, que no tenía nada que ver en el asunto y cuya cuenta bancaria no coincidía con la que había registrado el ingreso.

Acto seguido, los hechos fueron denunciados en la Policía Nacional: por parte de la minorista por estafa y por parte de la mayorista por la posible usurpación del nombre.

Con todo ello y tras una investigación intensa, los agentes pudieron determinar que la cuenta bancaria pertenecía a un varón domiciliado en Zaragoza, quien ya había retirado la cantidad de dinero ingresada.

A continuación, procedieron al traslado de las actuaciones a la demarcación policial de Aragón, para proceder a la localización y detención del autor de los hechos.