El Estado compensa las pérdidas del bus por el covid con 381.000 euros

El Ejecutivo central concenderá 381.000 euros al Concello de Lugo en compensación por el desplome de ingresos que sufrió en el bus urbano como consecuencia de la pandemia. Cinco ciudades gallegas recibirán por este motivo más de 13,8 millones de euros, según dio a conocer ayer el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones.

Vigo y A Coruña serán las urbes que percibirán una ayuda más cuantiosa, 5,7 y 5,4 millones, respectivamente. Le siguen Santiago con 1,2 millones y Ourense con 1.045.000 euros.

Estas partidas económicas se calcularon en función de la información aportada por los ayuntamientos sobre los ingresos del transporte urbano que registraron en el año anterior a la pandemia. Esa cuantía es el 40% de lo que facturaron estos servicios en 2019, que es el porcentaje que se estima que dejaron de ingresar por las restricciones de la pandemia.

"Con estas axudas directas recoñecemos o esforzo excepcional que fixeron e seguen a facer os gobernos locais para seguir prestando servizos esenciais para a cidadanía nos momentos de crise sanitaria", afirmó José Miñones.

El transporte público ingresó 952.857 euros en 2019 en la capital lucense, en donde solían utilizar los buses urbanos unos 8.000 viajeros de media al día. El año pasado durante las semanas en las que el confinamiento fue más estricto no alcanzaba el millar de usuarios diarios.

POLÉMICA POR LAS AYUDAS. Si por un lado el Concello de Lugo va a recibir ayudas por las mermas del transporte público ocasionadas por la crisis sanitaria, por otro lado este servicio podría perder otras, también estatales, por importe de 150.000 euros anuales, según advirtió ayer el grupo municipal del PP.

Su edil Antonio Ameijide explicó el miércoles que la reestructuración de las líneas del bus urbano "incumpre o plan de mobilidade" aprobado en 2014, lo que, a su juicio, "pode provocar a perda de subvencións estatais" y por tanto encarecería el coste del servicio. Ameijide exige explicaciones sobre si la reordenación que entraba en vigor el pasado 1 de junio "ten algún informe de compatibilidade co plan de mobilidade e se nalgún intre tiveron en consideración o documento guía para reestructurar a mobilidade en Lugo". El teniente de alcalde y concejal de movilidad, Rubén Arroxo, salía al paso de estas acusaciones del PP asegurando que Antonio Ameijide "só pretende crear unha alarma estéril e infundada" y le exigió que "non semente dúbidas" con estas "artimañas".

Rubén Arroxo recordó que las subvenciones estatales para el funcionamiento del transporte público "sempre foron tramitadas seguindo o procedemento regulado". Además, le recordó al edil popular que "se tiña calquera dúbida debería tela posta enriba da mesa de transporte", de la que formó parte en todas reuniones.

"O PP ten que dicir algo sobre o funcionamento do bus, que é modélico, e non se atreve a dicir que funciona ben, que gaña persoas usuarias e que é acaído a Lugo", afirmó el teniente de alcalde y concejal de movilidad, que acusó al principal grupo de la oposición de buscar "artimañas para tratar de xerar desconfianza" y a su viceportavoz de "prestarse a este xogo a pesares de saber que non é certo".