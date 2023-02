Una estación de viajeros y bastante más

La Xunta anunció hace unos días el inicio de la tramitación urbanística para construir la nueva estación de autobuses de la ciudad, dentro del complejo intermodal que está previsto levantar en el barrio de A Estación con la participación de Adif y del Concello. Se trata de aplicar la Ley 3/2016, conocida también como Ley Citroën, para acortar los plazos de tramitación administrativa de proyectos de especial interés. Sin embargo, a la vista de todo lo que que queda por hacer para que comiencen las obras y la falta de concreción de las administraciones respecto a los plazos resulta difícil estimar en qué horizonte la intermodal será una realidad.

Estas infraestructuras fueron concebidas para mejorar la movilidad de los ciudadanos y la sostenibilidad ambiental a través del transporte público, en consonancia con lo que marca la UE, cuyas líneas de financiación van en ese sentido. A la vez, son proyectos que transforman el entorno urbano en el que se ubican.

En Lugo hace años que las tres administraciones se han puesto de acuerdo para llevar el nodo de viajeros a la actual estación ferroviaria, una decisión que ha generado muchas expectativas porque se confía en que devuelva a esa zona el dinamismo que tuvo durante décadas, pero también tiene cierta contestación social.

El principal argumento en contra es que supone trasladar la céntrica estación de autobuses. Si se toma Santo Domingo como centro, la distancia desde A Estación no es mucho mayor que la que hay desde A Constitución. La diferencia es la pendiente.

Quizás por esa razón, todo apunta a que los autobuses no urbanos, o al menos algunos, seguirán parando en el centro. La Xunta aún no tiene decidido del todo qué hará en este lugar, pero sí que, en cualquier caso, debe acoger un intercambiador, señala la Consellería de Infraestruturas.

Esa idea figuraba ya en el anteproyecto de gran plaza que presentó en 2019, que incluía un párking subterráneo y varios edificios nuevos de uso comercial y social. Después, Lugo Monumental planteó mantener el actual edificio para usos administrativos o educativos y la consellería "estao valorando", dice Infraestruturas. Cuando empiece la obra de la intermodal será "o momento de retomar o diálogo cos axentes sociais para buscar o mellor uso a esas instalacións e terreos", dice, pero en este momento no existe siquiera una idea aproximada de cuándo podría suceder. No está ni firmado el convenio que recogerá el reparto económico, que Adif, Xunta y Concello tardaron años en alcanzar, y las administraciones no son claras sobre qué terrenos es necesario adquirir ni cómo ni cuándo se conseguirán. Faltan también trámites administrativos, ya que la modificación del PXOM para tirar la nave de Correos aún no está finiquitada.

Los proyectos constructivos están bastante avanzados, sobre todo los que corresponden a Adif (todos menos la estación de autobuses, que irá encima del párking subterráneo). Deben ser aprobados, obtener licencia y salir a contratación. Y luego hay que construir. Falta mucho, por tanto, para esas dos transformaciones urbanísticas y para la intermodalidad, que tendrá un reto si cabe mayor: que la oferta de trenes y de buses resulte atractiva, algo en lo que en Lugo, como otros lugares, lleva años dando pasos atrás.

Así que, de momento, y mientras no se den más pasos, la intermodal lucense seguirá siendo más entelequia que realidad.

José Manuel Carballo: "Vaille dar un xiro ao barrio e cambiar a mobilidade da cidade"

El presidente de la asociación de vecinos del Sagrado Corazón y vicepresidente de la federación vecinal no tiene dudas del vuelco que supondrá la intermodal para el barrio y para la ciudad.

Está convencido de que las nuevas instalaciones de viajeros devolverán al barrio de A Estación el esplendor que tuvo en el pasado y cree que algunas de las medidas ya previstas, como la construcción de un ascensor o una rampa mecánica en la Escalinata de A Estación ayudarán a facilitar la comunicación a pie con el centro de la ciudad. También ve imprescindible una buena conexión con las distintas zonas de la ciudad a través del bus urbano. Y cree que, definido el proyecto técnico y el reparto económico, las obras tienen que empezar ya, y que el siguiente paso será reclamar trenes.

Luis Latorre: "Otras ciudades acercan los viajeros al centro"

Lugo Monumental, que agrupa a comerciantes y hosteleros del casco histórico, ve innecesario y perjudicial la construcción de la estación intermodal básicamente porque supone trasladar la terminal de autobús y cree que eso perjudica tanto a sus usuarios como al tejido económico del centro de la ciudad. "La estación de autobuses está en una ubicación magnífica, cómoda y de hecho la mayoría de los usuarios va andando. A la de tren van mayoritariamente en coche, según la propia Xunta", afirma Latorre, que señala que otras ciudades buscan acercar a los pasajeros al centro. "No hay más que ver que Vigo la llevó a Urzaiz o que A Coruña ha planificado una dársena céntrica", dice. Confía en que en Lugo se apueste al menos por una medida similar.

El proyecto

Se conservará el edificio de la estación de tren, que está catalogado, pero también se hará otro nuevo. Esta parte corresponde a Adif y la intervención incluye un paso bajo la bía del tren.



Autobuses. Esta parte (edificio y dársenas) compete a la Xunta, que también construirá el párking que irá bajo ella, aunque el 62,5% del coste de este lo asumirá Adif.



Paso de ciudad

Servirá para unir la ciudad con el parque del Sagrado Corazón y lo pagarán Adif y el Concello.



40,2 millones de euros

es la inversión estimado en la intermodal, a la que habrá que añadir el coste de los terrenos que sean necesarios.