"Estaba en el pub y me agredieron de repente con un cristal; fue horrible"

Salió a tomar algo de noche con una amiga y acabó en el Hula con varios cortes en la cara y en un brazo por un altercado totalmente ajeno a ella. La mujer que resultó herida en la pelea registrada en la madrugada del domingo en un pub de la Rúa da Cruz vivió una auténtica pesadilla, de la que todavía intenta recuperarse. "Hacía más de un año que no salía de noche por el centro y quedé con una amiga. Decidimos entrar en ese pub y de repente escuchamos mucho follón y ya vimos que había un chico muy agresivo, así que decidimos irnos, pero empezó la pelea de repente y ya no nos dio tiempo a salir".

La joven explica que agarró a su amiga y se dirigieron hacia la puerta, pero no lograron salir hasta el exterior. "Sentí un golpe y me agredieron de repente con un cristal. Empecé a sangrar por la nariz y por la cara. Fue horrible. Al final salimos del local y me desmayé", recuerda. Cuando recobró el conocimiento, la mujer vio a otro joven en la calle, también herido, y a la Policía Local arrestando a un chico. En aquel momento, todo era "muy confuso", pero posteriormente pudo saber que la pelea se había iniciado por una discusión de fútbol, ya que el agresor y sus amigos eran aficionados de la UD Logroñés, que jugó el play off de ascenso en Ferrol.

Tras el ataque, la víctima tuvo que acudir a un centro médico, donde la atendieron por los cortes y heridas que presentaba en la cara y en las extremidades superiores. "Cuando me vi no me podía creer lo que me había pasado. Tengo cortes en las mejillas, en el mentón, en el entrecejo y en un brazo. A mi amiga le tiraron el líquido de una copa y a mí me dieron con el cristal; tuve mala suerte, ya que esto le podía haber pasado a cualquiera". Esta mujer, madre de familia, asegura que vivió un momento de gran tensión y que sintió miedo. «"Había muchísima gente y nos acorralaron; era como una ratonera", señaló.

En el medio de tanto follón, la víctima no llegó a ver con claridad a su agresor, pero las cámaras de seguridad del establecimiento grabaron la escena. "Me dijeron que se veía claramente el ataque y que se trataba de la misma persona que agredió al otro chico", dice. La mujer espera que se depuren responsabilidades para que actuaciones así no queden impunes.