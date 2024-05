La hostelería fue uno de los sectores que más contribuyó a que se registrasen cifras récord de contratación en España el mes pasado, pese a que el tirón de la Semana Santa ya se había superado. La provincia de Lugo también se subió a esa ola. Ese viento que sopla a favor en el mercado laboral le permitió a Jonathan Caballero Janeiro firmar a finales de abril el primer contrato de su vida. Este joven se incorporó como camarero a un establecimiento de hostelería de la capital lucense.

Reconoce que lo suyo fue llegar y besar el santo. Este lucense, que alcanzó la mayoría de edad el pasado mes de diciembre, se empleó con el fin de arrimar el hombro en casa. "Estaba estudiando y me pidió mi padre si podía ayudar a la familia. Así además me saco un dinero para sufragar mis gastos", cuenta Jonathan Caballero acerca de cuál fue la razón por la que dio este paso adelante.

Cuando le pusieron encima de la mesa esta oferta laboral, Joni, como le llaman sus seres queridos, estaba estudiando el primer curso de un ciclo medio de Formación Profesional, el de Emergencias Sanitarias, en el Colegio Diocesano San Lorenzo de la capital lucense.

"Me surgió la oportunidad de trabajar. Conocía vagamente el oficio, pero me he adaptado bien"