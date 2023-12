"Moncho salió de casa con un hasta luego y haciendo planes para la cena de Nochebuena y ya no volvimos a saber nada de él", cuenta Maribel, su hermana, para explicar la inquietud en la familia por la desaparición de Ramón Novoa Rubinos, que falta desde el día 21 y cuya desaparición se denunció el pasado 22.

La familia está inquieta porque cree que la falta de casa de Moncho es "rarísima". Su hermana dice que él estaba siempre pendiente de su madre, que volvía cada día a casa pasara lo que pasara y que, si un día iba a regresar más tarde siempre avisaba, para que su madre, que es mayor, estuviera tranquila. "No se iría", asegura.

Dado ese comportamiento regular, la familia cree que algo ha tenido que ocurrirle a Ramón Novoa Rubinos y por eso lanzó un SOS para intentar localizarle cuando antes. No se explican que ha podido pasarle, para empezar porque no creen que pueda haberse visto envuelto en ningún accidente. "No tiene carné ni coche, porque nunca le ha interesado conducir", dice su hermana. Cuenta que caminaba mucho, pero siempre por ciudad y que se movía, sobre todo, por los barrios más próximos a su domicilio en Lugo, situado en la calle Paulo Fabio Máximo, por lo que un accidente que haya pasado desapercibido a todo el mundo no les parece posible.

Podría ser que se hubiera ido con algún amigo, porque estaba en paro y a veces se iba a ayudar a algún conocido que le pedía que le echara una mano, pero dado que no hay noticia de otros desaparecidos en Lugo, esa es otra opción que a la familia no le cuadra.

La inquietud va a más según pasan los días y no hay forma de contactar con su teléfono y los familiares ven que los mensajes de whatsapp no le llegan. Por todo ello, piden ayuda para intentar localizarlo.

Moncho, de 40 años, tiene tez morena y ojos y pelo castaño, explica la familia a la hora de dar pistas sobre su imagen, por si alguien puede reconocerle. Tiene un tatuaje en una pierna, pero en esta época es un detalle que no resulta visible. Solía también llevar un piercing en la nariz, pero su hermana dice que últimamente también se lo había quitado.