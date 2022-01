Los esqueletos a los que se asoma la muralla

El urbanismo de Lugo le ha robado a la muralla el horizonte, consustancial a cualquier construcción defensiva. Y por si no llegara con eso, el monumento romano está cercado por esqueletos ruinosos y sombras de feísmo.

Las casas en estado calamitoso son ya un problema casi endémico de algunas zonas del interior del casco histórico, pero son también un elemento muy visible en la Ronda, la vía que supone el primer contacto visual con la muralla de quienes llegan a Lugo.

Las casas cuya ruina representa una amenaza quedan repartidas a lo largo de todo el perímetro de la Ronda y no faltan siquiera en el entorno que se busca privilegiar con el proceso de peatonalización en marcha, el de A Mosqueira, donde la retirada de los vehículos permitirá crear uno de los mayores espacios públicos del centro.

En ese espacio icónico quedan, sin embargo, dos casas que desde hace años suponen una amenaza. No es ya solo que su estado sea calamitoso, es que desde hace lustros han venido siendo usadas por sin techo que en varios momentos han provocado situaciones de riesgo para el resto de vecinos. Han causado, por ejemplo, incendios que, a la vez, no han hecho más que empeorar el estado de ruina y, por tanto, el riesgo que conllevan esas casas abandonadas para las que no parece que se acabe de encontrar solución.

Pero el caso de A Mosqueira no es un excepción. Y otro buen escaparate de la degradación que por momentos cerca al monumento romano está en O Carme, la única zona en la que la muralla ha conservado las vistas que se presuponen a una atalaya defensiva.

La zona, para la que se repiten las propuestas de puesta en valor, se asoma a la Ronda con casas que ofrecen una imagen preocupante por su deterioro y, a la vez, triste por la dejadez que arrastran unos edificios que no están exentos de encanto y que, en realidad, son ya de los pocos que representan la arquitectura tradicional y los volúmenes característicos de la Ronda da Muralla hasta hace solo unas cuantas décadas.

En O Carme, barrio para el que hace 50 años se aprobó un plan parcial que por primera vez pensaba en la protección del paisaje y que, por tanto, ordenaba controlar las alturas de los edificios, la ruina de las casas ha ido de la mano de la decadencia social.

Pero no es ese el único punto en el que se han ido manteniendo en pie, se diría que a duras penas, casas que el resto del vecindario mira con inquietud.

A lo largo de toda la Ronda se repiten ejemplos de casas en mal estado que han ido quedando casi enterradas entre bloques de pisos más modernos.

Una rehabilitación en Recatelo o la obra en el Carril das Flores cambiarán algunas de las peores imágenes de degradación

En algunos casos se trata también de edificios con cierto estilo o que recuerdan una tipología de construcción tradicional que se ha ido perdiendo en Lugo. Pero ni siquiera esa sombra de haber tenido un pasado interesante puede evitar la inquietud que genera la amenaza de ruina inminente que ofrecen algunas de ellas, que a veces incluso exhiben vigas al aire.

No siempre se trata de casas condenadas y, por ejemplo, una de las más características, situada a la entrada del barrio de Recatelo, ya tiene autorizado un proyecto de rehabilitación.

En proceso de reordenación está otra de las esquinas más emblemáticas de la ciudad, en la confluencia de San Roque y el Carril das Flores con la Ronda.

Tras la desaparición hace unos años de las características casas tradicionales, que habían ido a la ruina, ese espacio se convirtió en todo un emblema de la degradación urbana, a pesar de su ubicación estratégica, a la entrada del Camino Primitivo en la ciudad. En este momento, tras años de impass, se ha empezado a urbanizar la zona. La idea es construir a posteiori varios edificios.