Espinosa dice que Galicia "no es fácil" para Vox por culpa del nacionalismo

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró este viernes en un acto en Lugo que Galicia "no es fácil" para su formación porque el nacionalismo "lleva campando a sus anchas desde hace décadas".

Ante una treintena de simpatizantes y acompañado por Sonia Teijeiro, la alcaldable del partido en Lugo, Espinosa de los Monteros expuso el programa España decide. Allí, denunció que el expresidente de la Xunta y actual presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, hizo "lo fácil" en la comunidad gallega. "Dice que en Galicia no triunfa el nacionalismo. Claro, porque nacionalista eres tú. Lo has comprado", dijo.

Para Espinosa de los Monteros, "ponerse donde el nacionalismo" y "legitimarlo" tiene consecuencias, ya que "la gente lo da por bueno y va a acabar votando al original en lugar de la copia". "No os quepa duda de que el nacionalismo acabará gobernando en Galicia", se lamentó.

En esta misma línea, aprovechó para acusar al diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, de no tener "ningún cariño por Galicia". "Si amas el gallego puedes hablarlo, pero no uses el portugués, que no es una lengua española. Si se supone que amas Galicia, no me traigas frases en portugués; no te inventes cosas nuevas", censuró.

GALLEGO. Con todo, el diputado de Vox defendió la importancia de que los más pequeños hablen gallego, "porque es una lengua española", pero incidió en que "deben aprender español para moverse por todo el mundo".

Asimismo, reivindicó los resultados de la formación liderada por Santiago Abascal en las pasadas elecciones generales, en concreto, en la provincia de Lugo, donde fueron la cuarta fuerza más votada, por detrás del PP, del PSOE y de Unidas Podemos, y con 1.000 votos por encima del BNG. Por eso, recordó que cuando Néstor Rego les dice que "Vox en Galicia nada", responden: "Menos te quieren a ti, que te hemos ganado las elecciones generales en la provincia de Lugo. Nos cuesta, pero nos votan más a nosotros que al Bloque"

Durante su discurso, Espinosa de los Monteros también aludió a la moción de censura que se celebró esta semana en el Congreso y reprochó a la vicepresidente tercera, Yolanda Díaz, que "le quisiera explicar al señor Ramón Tamames el espíritu constituyente".

Asimismo, criticó algunas de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas, la ley del aborto o la ley de eutanasia, así como al Ministerio de Igualdad.