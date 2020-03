"Espero que todo sea un mal sueño"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó este domingo de que el estado de alarma decretado el pasado lunes se ampliará, como mínimo, dos semanas más. Los lucenses Montserrat Valcárcel, Liborio García, Vicente Quiroga, Héctor López, Jesús Vázquez y Olga Louzao cuentan cómo afrontan el estado de alarma, cómo han llevado estos primeros siete días y cómo han recibido la noticia de su ampliación. El optimismo es la nota predominante en cada uno de los testimonios, aunque la preocupación por la crisis sanitaria es una prioridad para todos ellos.

1. MONTSE VALCÁRCEL, vicerrectora de la USC: "Estou aproveitando para ler moito, porque case nunca teño tempo".

La vicerrectora de Coordinación del Campus de Lugo, Montserrat Valcárcel, asegura que lleva "bien" el confinamiento, aunque fue bastante duro los primeros días por las gestiones que tuvo que realizar dentro del equipo de gobierno de la USC. "Temos moitos servizos e ao principio estiven moi ocupada con todo iso. Ata o venres, de feito, tivemos que organizar o tema da residencia de estudantes, que pechou, porque quedaban sete estudantes estranxeiros que se levaron a Santiago. Preparar as viaxes, a limpeza extraordinaria para desinfectar e outros temas foi bastante complexo", recuerda Valcárcel. En relación a su confinamiento, explica que ha aprovechado estos días para leer. "Normalmente teño poco tempo e lin o último libro de Pedro Feijoo, que é bastante voluminoso. Polo demais, estar informados, conectados coa xente polas redes sociais e, na medida do posible, facer deporte na casa, que é algo complicado", reconoce. "Facemos máis comidas, eso sí, creo que acabaremos todos un pouco gordos (risas), ironizó la vicerrectora, que considera que la clave de este confinamiento es «ir día a día, con ánimo e paciencia, non hai unha fórmula máxica".

2. LIBORIO GARCÍA, periodista y presentador: "Estamos preocupados y tratando de que ninguno coja el jodido bicho"

El periodista y presentador lucense Liborio García vive en Madrid y reconoce estar "resignado, preocupado pero fuerte. Ni en el más surrealista de los sueños imaginábamos que íbamos a vivir algo así, parece de película", reconoce. El televisivo presentador explica que lo lleva bien, "aunque tengo algún amigo ingresado y, claro, tengo preocupación". Respecto al confinamiento, sostiene que "será largo y no queda otra. ¿Quince días más? Soy consciente de que estaremos 15 más, y 15 más y 15 más. Italia nos lleva la delantera y esto va para largo. Estoy mentalizado para estar así dos o tres meses más". García vive con su mujer y sus dos hijos —de 13 y 7 años— pero habla todos los días con sus padres, que viven solos en Lugo, y con su hermana, que vive en Pontevedra. "Estamos preocupados y tratando por todos los medios de que ni tú ni los tuyos cojan el jodido bicho".

3. VICENTE QUIROGA, exalcalde de Lugo: "Estoy convencido de que, desgraciadamente, durará más de 15 días"

El exalcalde de Lugo durante dos mandatos —entre 1983 y 1991— apunta que no le sorprende "nada" la ampliación del estado de alarma, "porque estoy convencido de que no serán 15 días más, sino que durará mucho más, desgraciadamente". El expolítico vive con su mujer y asegura que hasta el momento lo llevan "bien". Ocupa sus tardes leyendo y viendo películas, "porque no se puede ver la televisión, hablan todo el día del mismo tema. Lo que me gustaría ver en la tele es que dijeran que toda la industria se pone a producir los EPIS que necesitan en sanidad. Eso me encantaría verlo. ¿No dice el presidente que estamos en estado de guerra? En la Segunda Guerra Mundial dejaron de fabricar coches para fabricar tanques. Ahora toda hacer lo mismo, y dejar de fabricar lo que sea para hacer respiradores, mascarillas, batas y todo el material que sea necesario". Además de hacer videollamadas diarias con sus dos hijos, Quiroga explica que aprovecha el confinamiento para hacer memoria y recopilar historias "de mis tiempos con Ánxel Fole, con aquellos personajes de Quiroga y O Incio de mi infancia". Una de esas historias es la de su "bisabuela preferida", la cantante de ópera y musa de Gustavo Adolfo Bécquer, Julia Espín. "Tuvo una vida apasionante. Cantó en Rusia delante del Zar y en un concierto benéfico, el Zar le regaló un brazalete de oro y brillantes que una hermana de mi padre perdió durante un baile en el Círculo de las Artes. Son historias que hay que dejar escritas para que tus hijos sepan cómo fue tu vida y la de sus ancestros. Así piensas y no te centras en el tema de marras".

4. HÉCTOR LÓPEZ, chef del restaurante España: "Hago en casa todo lo que puedo y sigo cocinando porque lo echo de menos"

El chef del restaurante España —ganador de dos Sol, el galardón que entrega la guía Repsol— explica que está aprovechando el estado de alarma para "disfrutar de mi familia, de mi hija de dos años que por trabajo no podía ver todo lo que quería, y haciendo en casa todo lo que puedo, incluido cocinar, que lo echo de menos". López explica que tomaron la decisión de cerrar el España "antes del estado de la alarma porque teníamos cierto miedo, pero contentos porque estamos todos bien". En relación con las dos semanas extra que anunció Pedro Sánchez para el confinamiento, el chef las considera normales. "Me lo esperaba, porque está ahí la Semana Santa y es lo más normal".

5. JESÚS VÁZQUEZ, presidente de la federación vecinal: "Todos deseamos que esto sea un mal sueño y acabe de una vez"

El presidente de la federación vecinal, Jesús Vázquez, explica que para una persona como él, "acostumbrado a levantarse a las siete de la mañana y volver a casa a las once de la noche", el confinamiento se hace complicado. "Mi mujer es autónoma y tiene una librería que abre todas las mañanas y por lo menos me acerco, que ayuda a llevarlo de mejor manera", sostiene. Otra de las actividades que le permiten aguantar el confinamiento es "jugar con mi nieto en el patio, porque él vive en el cuarto y yo en el primero". En cuanto a las consecuencias de esta situación, Vázquez apunta que hoy iniciarán los trámites para aplicar un Erte en la federación. "Tenemos cinco empleados y no podemos generar ingresos". Por lo demás, asegura que, después de la Segunda Guerra Mundial, "esta es, quizá, la circunstancia más grave a la que se ha enfrentado Europa".

6. OLGA LOUZAO, portavoz municipal de Ciudadanos: "Nos hemos ido a una casa en las afueras, sobre todo por mi hijo"

La portavoz municipal de Ciudadanos en Lugo, Olga Louzao, es una de las lucenses que tienen que desempeñar su labor profesional durante el estado de alarma. "Trabajo en una compañía de seguros y tengo que tener disponibilidad". Louzao explica que se ha trasladado a una casa a las afueras de la ciudad, "sobre todo para que mi hijo pueda estar fuera" y que su mayor preocupación son sus padres, a los que lleva sin ver "más de una semana". Louzao apunta que Lugo ha tenido suerte "porque las medidas llegaron cuando no había casos" y dio la enhorabuena "a todos y cada uno de los lucenses que estamos apostando por salir cuanto antes de todo esto". La portavoz de Ciudadanos tiene la sensación de que el estado de alarma "durará más que estos nuevos 15 días, por lo que hay que pensar en arrimar el hombro cuando todo vuelva a la normalidad".