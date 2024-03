La esperanza contra la obesidad

Los endocrinólogos confiaban en que, a estas alturas del 2024, ya se podría encontrar en el mercado español tirzepatida, un principio activo que se comercializa con el nombre de Mounjaro y que forma parte de la familia de los análogos del GLP-1. Son fármacos inicialmente formulados para diabéticos, ya que ayudan a aumentar la liberación de insulina, a disminuir la de glucagón (una hormona que se produce en el páncreas y que hace justo lo contrario que la insulina) y que , a mayores, reducen el apetito y aumenta la sensación de saciedad.

Mounjaro se parece en su manera de funcionar y de administrarse a su predecesor más conocido, Ozempic. Ambos han probado sobradamente su eficacia contra la obesidad e incluso el sobrepeso, pero en España siguen sin estar indicados para otra cosa que no sea la diabetes, pese a lo cual en la sanidad privada se prescribe para adelgazar. "No tenemos ninguna duda de que eso se hace, también en Lugo. Quizás aquí no se perciba tanto como en otras ciudades más grandes, con clínicas de obesidad potentes pero sí ocurre también", explicó ayer el jefe de Endocrinología del Hula, Ignacio Vidal Pardo, en el Día Mundial de la Obesidad.

Por el momento, de esta familia de fármacos solo Saxenda está indicado para obesidad, pero su efecto es limitado frente al de Ozempic y todavía mucho más ante los de Mounjaro, que es de "reducción de hasta el 25% del peso corporal en 6 semanas", en función del paciente.

"También está estudiado y probado que mejora el pronóstico de enfermedad cardiovascular", explica el endocrinólogo sobre el fármaco, todavía pendiente de llegar al mercado español.

"Creíamos que ya estaría disponible y que contaría con indicación para tratar la obesidad, pero no lo está y por lo que sabemos no se pretendía incluir esa indicación", explica, y recuerda que una de las demandas de su especialidad es que se reconozca la obesidad como una enfermedad crónica y que se incremente el limitado arsenal terapéutico con los nuevos fármacos.

"Hay que recordar que hay comorbilidades que pueden mejorar mucho con bajadas discretas de peso. Una apnea de sueño o un ovario poliquístico puede mejorar solo con reducir un 5% del peso; para otras, como la insuficiencia cardíaca o la hiperventilación por obesidad ya necesitamos un 10 o 15% menos de peso", explica.

Admite que son fármacos que para muchos pacientes supondrán parte de su tratamiento crónico porque tienen efecto rebote y se puede recuperar el peso perdido cuando se abandonan. En cualquier caso habrá que consolidar buenos hábitos de alimentación y ejercicio físico para mantener sus resultados porque el apetito regresa una vez que se deja de tomar.

Por su parte, los cirujanos creen que puede ser una alternativa a la cirugía bariátrica solo para un grupo pequeño de pacientes. "Puede serlo si la pérdida debe ser de en torno a un 10%, pero si es de más la cirugía seguirá siendo mejor opción. Pero sí que pueden ser una buena opción como preparativo para la cirugía, permitiendo reducir el peso y también el tamaño del hígado, lo que permite realizar con más facilidad determinadas técnicas", explica José Conde, jefe del servicio del Hula.

Plan de Obesidade Zero en el Hula

La terapeuta ocupacional Cristina Varela y la trabajadora social Alicia Rama, responsables de la Red Galega de Promoción da Saúde (Regaps) del área sanitaria de Lugo estuvieron ayer en el vestíbulo del Hula informando sobre el desarrollo del Plan Obesidade Zero con motivo del Día Mundial de la Obesidad.

Entre otras cosas, mostraron a las personas que se acercaron a su stand dónde pueden encontrar información fiable sobre prevención de la obesidad o una agenda de actividades relacionada.