Nació el mismo año, 1976, en el que su madre, Maite Marzán, abría en la capital lucense la primera tienda —en las galerías comerciales de Camiño Real a Concepción Arenal—, que fue el embrión de la compañía que hoy cuenta con 55 establecimientos en el noroeste de España. Su vida discurre a caballo entre Lugo, Porto, Bilbao y Madrid. Este mes cumple 22 años trabajando en esta empresa familiar, la mitad de su vida. Ha desempeñado distintas funciones y ahora está al frente. "Soy la persona en la que acaban todos los problemas o en la que empieza todo el negocio", dice.

¿Cuál es la fórmula para que una empresa familiar que nació hace 45 años siga creciendo con ya su segunda generación al frente?

En primer lugar, que a la segunda generación le apeteció seguir con el negocio. A mí me pudo haber dado por ser músico, médico, abogado, tenista o trotamundos, pero he heredado de mis padres la vocación. Cuando era niño el almacén de aquella primera pequeña tienda estaba en mi casa y por las tardes, al salir del colegio, jugaba por allí mientras mi madre preparaba los pedidos y con 17 años acompañaba a mi padre a Madrid a reuniones de una central de compras. Me empapé de esa cultura mercantil.

¿A qué se debe, por cierto, el nombre de Arenal?

Responde a los inicios de la compañía, cuando se abre esa primera tienda en las galerías del 18 de Julio, como se llama entonces la calle, que comunicaban con Concepción Arenal. Mi madre dudaba entre ponerle Glamour o Arenal, como la escritora que daba nombre a la calle, y se quedó con este.

Ya cuentan con 55 tiendas.

El pasado miércoles abrimos una nueva tienda en Bilbao, la cuarta que tenemos en Vizcaya. Es la número 55 de la compañía y es la primera que abrimos este año, porque el covid también le ha afectado a la empresa. Es una tienda con el modelo clásico de Arenal, con unos 500 metros cuadrados de superficie y tres en uno, perfumería, parafarmacia y droguería. Nuestro objetivo es seguir creciendo. Tenemos un plan de expansión de intentar abrir seis u ocho tiendas al año en el norte de España.

¿Y cumplirán ese reto este año?

En este esprint final de año esperamos abrir cinco tiendas: Vigo, Valladolid, Soria, Éibar (Guipúzcoa) y otra en Bilbao. El País Vasco es una plaza que nos interesa bastante.

Tienen presencia en Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y País Vasco, ¿se plantean entrar en otras comunidades autónomas?

Estamos valorando expandirnos a Navarra, La Rioja e incluso Aragón.

¿Y tienen más proyectos?

Vamos a llevar a cabo el próximo año una ampliación de la plataforma logística en 5.000 metros cuadrados en O Ceao, donde tenemos 22.000, que irá destinada prácticamente a ‘ecommerce’. Empezaremos las obras en enero para tenerla lista para el verano. Eso también supondrá la creación de puestos de trabajo. El gran reto y desafío que tenemos es la digitalización de la compañía. Principalmente en la venta omnicanal. Una de las cosas más vistosas que verá el cliente es que dispondrá en las próximas semanas de un catálogo de Arenal en Glovo, con servicio exprés de dos horas.

El crecimiento del comercio electrónico es irrefrenable.

El online supone actualmente el 12% y creemos que en el horizonte de 2025 será el 15%. 2020 nos trajo un impulso muy grande en ‘ecommerce’. Fueron increíbles las ventas que tuvimos. Ya llevaba un ritmo muy bueno de crecimiento, pero con el cierre de las tiendas por el covid fue una locura. En el almacén de O Ceao tenemos unos 70 trabajadores que cuando cerramos las tiendas se iban a ir para casa temporalmente, pero gracias al online se quedaron preparando pedidos. Es otro canal que cuidamos, estamos invirtiendo en él…

¿No se han planteado por cuestiones estratégicas trasladar la sede de la empresa?

Como empresa familiar apostamos por Lugo cuando teníamos una oferta muy interesante para instalar la plataforma logística en Medina de Campo (Valladolid), pero vamos a ampliar la de O Ceao. El corazón y el cerebro de Arenal está en Lugo, luego tenemos en Bilbao la parte digital y una central de servicios de markéting con otro operador de perfumería.

¿Cómo le ha afectado a la compañía la pandemia?

Hemos tenido una bajada importante de ventas y de márgenes. Hemos mantenido el empleo, contamos con un millar de trabajadores, aunque desgraciadamente aplicamos un Erte. 2020 fue el primer año en la historia de Arenal en que decrecimos, ya que debido a la pandemia tuvimos las tiendas cerradas dos meses. Facturamos 130 millones de euros, un 8% menos.

La expansión de Arenal ha coincidido con la entrada de socios externos en el accionariado.

Esta es una empresa familiar que ha evolucionado mucho. Mis padres, mi hermano y yo fuimos propietarios al 100% de este grupo hasta 2015. Entonces teníamos unas 15 o 20 tiendas. Veíamos que teníamos un negocio que donde estábamos nos iba muy bien, lo hacíamos muy bien, gustaba mucho a donde llegábamos y creíamos que era una pena no exportar el modelo a nuevos territorios. Pero teníamos miedo a fracasar, a sufrir una desgracia en una familia tan pequeña, un imprevisto, y además necesitábamos capital para afrontar ese crecimiento. Abrir una tienda tiene un coste de alrededor de un millón de euros. Nuestro modelo era muy exitoso y había compañías grandes interesadas en comprarnos. Pero nosotros no teníamos intención de vender, sobre todo yo, que ya comenzaba a llevar el timón. Y apareció entonces un fondo de inversión, Corpfin Capital, que se involucró mucho.

¿Cómo fue su llegada?

Fue una decisión crítica que tomamos en 2016 porque nunca tuvimos un socio y además era un fondo de inversión, con la fama que tienen estos de tiburones, depredadores… Nos ayudaron a muchas cosas, a organizarnos financieramente, a estructurarnos, a medir mucho las inversiones y, sobre todo, a animarnos a hacer las cosas sin tener el miedo de que si salen mal te vas a arruinar. En los dos años que estuvieron abrimos 13 tiendas, sobre todo fuera de Galicia y con mucho éxito. Entonces apareció un socio industrial del sector que tenía muchas ganas de introducirse en España en el mundo de la perfumería. Y tras una negociación complicada en 2018 el grupo Sonae entró en el capital de Arenal en sustitución del fondo de inversión.

¿Qué aporta su actual socio, el hólding portugués Sonae?

Es un grupo gigante que tiene en Portugal unas 300 parafarmacias, más de 100 ópticas, hipermercados, supermercados… Hemos crecido mucho, nos hemos profesionalizado, estamos desarrollando proyectos grandes con visión a largo plazo. Sonae nos ha dado una solvencia, una seguridad y un apoyo a una empresa que tiene una idea de negocio muy clara, una forma de trabajar muy ágil y muy operativa. Somos un grupo de personas que trabajamos mucho, que creemos mucho en lo que hacemos y que sabemos que somos los que mejor hacemos el negocio en el punto de venta. Tenemos un tándem muy bueno para afrontar esta década con mucho éxito. Hemos padecido mucho, pero tener el grupo Sonae durante el covid ha sido para Arenal una seguridad. Nuestro socio, aprovechando nuestro conocimiento, ha abierto este año tres perfumerías en Portugal bajo la enseña Wells y tiene previsto abrir en los próximos cinco años 30 o 40.

Este verano se ha apreciado una recuperación económica, ¿cómo prevé que será el último trimestre del año?

Soy optimista. Creo que los próximos tres meses van a ser buenos en ventas y espero que alcancemos los niveles de 2019. Este año esperamos volver a la senda del signo positivo, a volver a crecer.

¿Ve entonces una pronta salida de la crisis?

En la economía y en la vida siempre hay que ser optimista y positivo, porque si no... 2022 va a ser un buen año porque los ratios del paro son relativamente buenos, las ayudas que van a venir de Europa van a ser buenas a corto plazo. Si se gestionan bien van a ser buenas a corto, medio y largo plazo. Pero en el peor de los casos, si se gestionan mal, al menos 2022 y 2023 serán años en los que habrá liquidez, dinero, empuje... y eso es lo que al final da vida. Además, creo que vamos a conseguir controlar el virus, no erradicarlo, pero sí controlarlo. Esos factores son los que van a marcar el futuro inmediato. 2022 será mejor que 2021. Luego tenemos otros problemas, como el encarecimiento de las materias primas, la luz, el transporte, las dificultades para encontrar mano de obra…

¿Ustedes también tienen problemas para contratar?

Nos está costando más. Por ejemplo, en la tienda de Sarria solíamos recibir 10 o 15 currículos, este verano pusimos un cartel de ‘se necesita dependienta’ y no encontramos.

¿A qué se deben esas dificultades?

No lo sé. El tema del empleo es bastante complicado de entender. Pero también es una buena señal. La tasa de paro ha bajado.

¿Y en concreto a nivel autonómico y provincial?

Yo creo que a Galicia le esperan unos años muy buenos de desarrollo a nivel turístico, empresarial... La llegada de las comunicaciones, como el tren de alta velocidad, va a favorecer, aunque Lugo se vea un poco marginada. Es una pena que a la capital lucense no le toque lo de Ourense, porque estar comunicados con Madrid por Ave en dos horas y media sería un impulso brutal para la ciudad.

Alude usted al compromiso de Arenal con Lugo, ¿por ese motivo se está volcando la compañía también con el deporte?

Somos una empresa de referencia en la ciudad, queremos a Lugo y estamos comprometidos con Lugo también en la parte social. Es el tercer año que colaboramos como patrocinador oficial de Emevé, también lo hacemos con otras entidades deportivas como Breogán, Ensino, Lugo… y con ONGs, como la Asociación de Lucha Contra el Cáncer. Es un orgullo para Lugo tener tantos equipos en la elite. Emevé cuida muy bien la cantera. Nos convenció esa filosofía de apoyar el deporte de base, en vez de apostar por realizar grandes fichajes.