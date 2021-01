La pandemia del coronavirus marcó la actividad asistencial y hospitalaria de la provincia de Lugo durante el año 2020, especialmente en el primer semestre, y aunque en la segunda mitad del año se hizo un esfuerzo por recuperar al máximo posible el ritmo, su impacto se nota en el tiempo medio que los lucenses tuvieron que esperar para pasar por el quirófano: 79,2 días.

Según los datos publicados por la Consellería de Sanidade, la espera media para una intervención quirúrgica sube al cierre de 2020 en las siete áreas sanitarias de Galicia, con 35.817 personas en la lista para operarse al cierre de un año marcado por el confinamiento entre marzo y junio. En concreto, en el caso de la de Lugo, pasó de los 42,7 días que se aguardaban a final de 2019 a 79,2 al término del ejercicio pasado.

El gerente del área sanitaria, Ramón Ares, reconoció que "a actividade primaria baixou moito", especialmente en los primeros seis primeros meses del año, pero incidió en que, gracias al "esforzo enorme" realizado durante el verano y el segundo semestre, "a espera media para unha operación cirúrxica non urxente na área sanitaria de xuño a decembro baixou en 19 días". Además, hizo especial hincapié en que, en el caso de las cirugías programadas de prioridad uno, "aqueles procesos que non poden esperar", los oncológicos, "mantemos as mesmas esperas que tiñamos o ano anterior". "O obxectivo é que as esperas sexan inferiores a trinta días e rematamos o 2020 cunha espera media de prioridade un de 19 días", subrayó.

En esa línea, Ares resaltó también que la "gran implicación" de los profesionales sanitarios se reflejó asímismo en las consultas externas. "Intentamos achegarnos a actividade normal no segundo semestre e de xuño a decembro a espera media por unha primeira consulta nos hospitais da área baixou en 23 días". "Incluso hai meses do segundo semestre que a actividade cirúrxica e de consultas é superior a que tiñamos en anos normais sen pandemia", aseguró.

GALICIA. El impacto del covid-19 se percibió en todas las áreas sanitarias gallegas. Los datos publicados por el Sergas revelan que en la de A Coruña y Cee se pasó de una espera media para una intervención a final de 2019 de 63,8 días a 77,6 en 2020; mientras que en la de Santiago y Barbanza subió de 55,5 a 72; y en la de Ferrol de 39,2 a 79,8. Por su parte, en la de Ourense subió de 48,2 a 66,4 y en la de Pontevedra, de 35,6 a 73,7 días. Por su parte, la de Vigo experimentó un ligero incremento de 61,2 a 66,3 jornadas.

En la comunidad el tiempo de espera media se situó al cierre de 2020 en 72,9 días en los hospitales del Sergas, pero contando con el concertado Povisa se reduce ligeramente a 72,6, con 35.817 personas en lista para una intervención —un año antes aguardaban 35.720 pacientes con una media de 54,5 jornadas—.

MENOS DE TRES MESES. Según los datos publicados a 31 de diciembre de 2020 un total de 26.391 personas esperaban menos de tres meses por una intervención y 7.231 entre tres y seis meses. Por su lado, 1.987 personas aguardan entre medio y un año y 208 esperan más de 12 meses para una intervención, mientras que al cierre de 2019 no había pacientes con más de 12 meses de espera.